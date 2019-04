Il Bologna ospita la Sampdoria per cercare tre punti fondamentali per la salvezza.

di Redazione Fox Sports - 19/04/2019 13:15 | aggiornato 19/04/2019 13:19

Bologna-Sampdoria, match valido per la 33ª giornata di Serie A, vede i felsinei alla ricerca dei tre punti contro i blucerchiati per cercare di rimanere fuori dalla zona bassa della classifica.

Il match si gioca sabato 20 aprile alle 15 allo Stadio Dall'Ara di Bologna.

L'arbitro di Bologna-Sampdoria è Mariani, Marrazzo e Tegoni gli assistenti, Abbattista il quarto uomo. Al VAR ci sarà Irrati, mentre all'AVAR Tolfo.

Bologna-Sampdoria: statistiche e curiosità

Getty Images Rodrigo Palacio del Bologna è l’attaccante con la serie attuale più lunga di partite casalinghe giocate senza gol nei cinque maggiori campionati europei (32) – la sua ultima marcatura interna in Serie A è stata nel gennaio 2016 v Carpi, con l’Inter.

Solo due giocatori nella storia della Sampdoria hanno segnato più gol in un singolo campionato di Serie A di Fabio Quagliarella (22): Edwing Firmani (23 nel 1957/58) e Sergio Brighenti (27 nel 1960/61).

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic – che con la Sampdoria in Serie A conta 110 presenze e 12 gol da giocatore e 64 panchine come tecnico - ha pareggiato quattro delle otto sfide da allenatore contro la Sampdoria in Serie A (2V, 2P).

Sampdoria (sei) e Bologna (cinque) sono le squadre che hanno realizzato più gol su rigore in Serie A nell’anno solare 2019; in aggiunta, Fabio Quagliarella (sei) ed Erick Pulgar (cinque) sono i due giocatori con più marcature dal dischetto nel periodo.

Il Bologna è la squadra che ha subito più reti nella prima mezz’ora di gioco in questa Serie A: 19.

Nelle ultime sei giornate di Serie A nessuna squadra ha totalizzato più punti del Bologna: 13, grazie a quattro successi, un pareggio ed una sconfitta per i rossoblù.

La Sampdoria ha subito almeno una rete in tutte le ultime 12 trasferte di Serie A, ma in 11 di queste ha anche trovato la via del gol: sono infatti 4.3 le marcature viste in media in questi incontri.

È da febbraio 2005 che il Bologna non vince quattro incontri casalinghi di fila in Serie A: attualmente è a tre (successo contro Cagliari, Sassuolo e Chievo).

Il Bologna è imbattuto da nove incontri interni contro la Sampdoria in Serie A (4V, 5N), l’ultima volta che ha registrato una serie casalinga più lunga senza sconfitte contro una singola avversaria nel massimo campionato è stata nel 2012, contro il Catania (11).

Le ultime sette sfide tra Bologna e Sampdoria in Serie A sono state vinte dalla squadra di casa: 4-1 per i blucerchiati nel match d’andata.

Bologna-Sampdoria: dove vederla in TV e streaming

Bologna-Sampdoria sarà trasmessa in TV su Sky sul canale Sky Sport 254. Per vedere Bologna-Sampdoria in streaming basta collegarsi a Sky Go, la piattaforma riservata agli abbonati Sky, oppure a NOW TV, la web TV in abbonamento.

Le probabili formazioni di Bologna-Sampdoria

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Mbaye; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Mbaye; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella.

Bologna-Sampdoria: info biglietti e prezzi

I biglietti per Bologna Sampdoria sono disponibili presso i punti vendita del circuito Vivaticket, tramite callcenter autorizzato BFC (051-6111177), oppure sul sito Vivaticket. La vendita libera è aperta dall'11 al 20 aprile. Ecco di seguito i prezzi dei biglietti per Bologna-Sampdoria:

Poltrona Gold: 100€

Tribuna coperta: 60€

Distinti: 35€

Curva S.Luca-A.Weisz: 15€

Quote 1X2 e pronostico di Bologna-Sampdoria

Il pronostico di Bologna-Sampdoria è leggermente a favore dei felsinei, con l'1 quotato 2.25 su Bwin. IL 2 della Sampdoria invece raggiunge quota 3.4 su William Hill. Ecco le quote di Bologna-Sampdoria

Bwin

1: 2.25

X: 3.25

2: 3.4

William Hill

1: 2.2

X: 3.3

2: 3.4

Bet365

1: 2.2

X: 3.3

2: 3.4

Unibet