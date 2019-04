Il tecnico basco ha vinto 32 delle 50 partite da manager dei Gunners: nessuno aveva fatto meglio di lui in 132 anni di storia. Wenger, per esempio, si era fermato a 23.

di Alberto Casella - 19/04/2019 17:13 | aggiornato 19/04/2019 17:18

Nell'enciclopedia della storia del calcio, sotto la voce che riporta la categoria allenatori, quella dell'Arsenal è sicuramente una delle più brevi, se non la più breve in assoluto per lo meno per ciò che riguarda i club ultrasecolari.

Fra lo scozzese Thomas Mitchell, che guidò i Gunners dal 1897 fino al marzo dell'anno seguente, e il basco Unai Emery, infatti, si contano soltanto 23 nomi: 25 in tutto, quindi, di cui 6 ad interim e, a voler essere pignoli, bisogna notare che Stewart Houston si è prestato a farlo, il "tappabuchi", per due volte.

Certo, Arsene Wenger è un mito all'Arsenal: al giorno d'oggi infatti 22 anni - tanto è rimasto al timone della squadra - sono più di una generazione. Lui era arrivato ai Gunners che aveva poco meno di 47 anni e ha lasciato intorno ai 69. Ma gli allenatori di long term qui non sono un'eccezione: George Allison rimase 13 anni a cavallo dell'ultima guerra, Bertie Mee una decina nel periodo della swinging London e in quattro o cinque toccarono i 9 anni. Una politica più che secolare, insomma, quella del club.

Emery è l'allenatore con la miglior partenza nella storia dell'Arsenal

Una bella responsabilità, dunque, per Unai Emery, arrivato all'Emirates l'estate scorsa con il difficile compito di sostituire sir Arsene. Guardato da molti con scetticismo iniziale, un po' a causa di un palmares discreto ma non eccelso e un po' perché, fatta eccezione per l'ormai "inglesizzato" predecessore, si tratta del primo manager dell'Arsenal non proveniente dal Regno Unito, il basco ha lentamente conquistato anche i più critici.

Arsene Wenger, leggenda vivente per i Gunners

A livello internazionale ha vinto in carrozza il girone di Europa League e poi, pur passando da due sconfitte indolori in Bielorussia e a Rennes, ha condotto i Gunners fino alla semifinale, col capolavoro della doppia vittoria con tanto di clean sheet contro il Napoli di un maestro come Ancelotti. La partenza balbettante in Premier League - ma perdere con Chelsea e Manchester City, esordio col brivido fra l'altro, ci poteva stare - aveva fatto alzare più di un sopracciglio, ma le 7 vittorie consecutive gli avevano prontamente ridato credito e ora, a pochi turni dalla fine, è lì a giocarsi un posto nella prossima Champions League.

📊 Most wins in their first 50 games with Arsenal...



32 - Unai Emery

28 - George Allison

27 - George Graham

27 - Herbert Chapman

25 - Jack Crayston

24- Tom Whittaker

24 - George Swindin

23 - Arsène Wenger

23 - Don Howe



🎼 #ElMaestro pic.twitter.com/XbeDvaF7fz — Arsenal FC (@Arsenal) April 18, 2019

Che il bilancio di Emery all'Arsenal sia molto positivo lo dicono anche i numeri, ora che è arrivato a tagliare un importante traguardo, quello dei primi 50 match alla guida della squadra. Le statistiche dicono che ne ha vinti 32 e persi 11, con 7 pareggi, il che non è soltanto un risultato lusinghiero ma, come ha twittato lo stesso club, un record assoluto nella storia dell'Arsenal. La miglior partenza, prima di quella del basco, apparteneva a George Allison con 28 vittorie, mentre un santone come Wenger aveva dovuto accontentarsi dell'ottavo posto a quota 23.