Dopo la delusione contro l'Ajax, il tecnico bianconero non fa drammi e naviga verso lo scudetto: "CR7 deluso, ma sicuro della sua scelta".

di Antonio Gargano - 19/04/2019 16:32 | aggiornato 19/04/2019 16:36

Ci vorrà ancora tempo per smaltire la batosta incassata dall'Ajax, ma il primo passo può essere la vittoria dell'ottavo scudetto consecutivo all'Allianz Stadium. Il sabato di Pasqua potrebbe incoronare la Juventus, a cui basta un solo punto per confermarsi campione d'Italia. Prima del match contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri si presenta in conferenza stampa, particolarmente attesa a 3 giorni dall'eliminazione dalla Champions League.

Il tecnico bianconero punta l'attenzione sui successi, che possono essere la chiave per dimenticare le delusioni di questa stagione. Le vittorie in campionato e Supercoppa Italiana devono prevalere su rabbia e sconforto:

Resta comunque una grande annata, abbiamo trionfato nel 50% delle competizioni a cui abbiamo partecipato. È normale che ci sia delusione per l'eliminazione dalla Champions League, ma abbiamo avuto tante difficoltà tra infortuni e tutto il resto. Festeggeremo lo scudetto perché è un traguardo raggiunto da tutto l'ambiente.

A margine della sconfitta contro l'Ajax, i dubbi sulla permanenza di Allegri hanno raggiunto l'apice stagionale. L'allenatore ammette di non averne ancora parlato direttamente con la società, ma sembra esserci serenità sulla decisione che si prenderà al termine della stagione. L'auto-conferma nel postpartita di Champions è fondata:

Non vado in scadenza da quest'anno, ma dal prossimo. Non c'è stato ancora modo di parlare con la società, ovviamente abbiamo dato precedenza ai nostri obiettivi stagionali e con la Champions in ballo non potevamo dedicarci a questioni extra-campo. Sono sereno sul futuro.

Juventus-Fiorentina alle porte, Allegri guarda il lato positivo: "Vinto il 50% dei trofei a cui abbiamo partecipato"

Allegri prima di Juventus-Fiorentina: "Grande stagione"

Uno dei fattori chiave della settimana è la posizione di Cristiano Ronaldo, che non prenderà parte alle semifinali di Champions per la prima volta dal 2010. La delusione è tanta, al punto da scatenare i rumors su un addio prima della fine del contratto. Allegri non ci sta e racconta lo stato d'animo del portoghese:

È il futuro della Juventus, ha fatto una stagione di altissimo livello e si ripeterà anche l'anno prossimo. È straordinario poter contare su di lui, lo dico da allenatore ma anche da esterno quando vedo il rapporto con i compagni di squadra. Ovviamente è deluso per l'eliminazione, averlo in squadra non significa vittoria certa in Europa, ma è sereno perché si concentra già sul prossimo obiettivo. Domani giocherà.

La delusione di Cristiano Ronaldo. Allegri: "È straordinario e lo sarà anche nei prossimi anni alla Juventus"

Con la vittoria del campionato ormai imminente e numerosi infortuni che condizioneranno la Juventus fino a fine stagione, Allegri non ammette flessioni e spera in una risposta dai giovani e da chi ha giocato meno durante la stagione:

Portiamo a casa lo scudetto, poi onoriamo il campionato fino alla fine. Dopo la Fiorentina, abbiamo altre 5 partite di livello e non possiamo permetterci di fare brutte figure. Sicuramente avremo out Khedira, Perin, Mandzukic, Douglas Costa, Dybala, Barzagli, Caceres e Chiellini: sono assenze importanti che ci impongono di giocare con una rosa ridotta, ma pretendo tanto anche dai giovani e da chi ha giocato poche partite quest'anno. Sono occasioni importanti.

Meriti ed errori della Juventus

Ricordare la stagione solo per l'eliminazione contro l'Ajax non è un concetto che sta bene ad Allegri. Il tecnico bianconero conclude analizzando la situazione dopo la sconfitta di martedì:

Ho rivisto la partita due volte perché sono di coccio. Bisogna affrontare e analizzare le cose con lucidità e distacco: a distanza di giorni, possiamo dire di aver preso un gol con un tiro deviato che è finito sui piedi di van de Beek. L'Ajax ha fatto una buona partita, ma noi siamo stati poco attenti su alcune palle perse.

Allegri e la scarsa attenzione sui palloni persi: "Siamo stati poco lucidi"

La Juventus è arrivata a giocarsi il quarto di finale con i lancieri lontano dalla migliore condizione atletica. Con le variabili tipiche della Champions League, Allegri non rimprovera nulla alla sua squadra:

Nel calcio esistono tante componenti fuori dal nostro controllo. Il Barcellona è tornato solo quest'anno in semifinale dopo il 2015 e ha Messi in squadra. Noi ci siamo fermati ai quarti sapendo delle difficoltà fisiche di molti giocatori, gli infortuni sono stati un fattore non indifferente. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, la Champions League è durissima e complicata. Portiamo a casa un campionato, un trofeo a lungo termine che può vincere solo una squadra: dovrà pur significare qualcosa.