L'Italia dice addio all'Europa. Dopo l'eliminazione della Juventus ai quarti di Champions League per mano dell'Ajax, anche il Napoli esce di scena dall'Europa League perdendo contro l'Arsenal. Negli studi di Sky Sport, Lele Adani confronta il momento del calcio italiano a quello inglese:

Perché il Napoli perde contro l'Arsenal? Secondo me più perché la squadra di Ancelotti sbaglia tanti gol che per le qualità difensive degli inglesi. Sì, è vero che i Gunners non hanno subito neanche una rete in due partite, ma hanno concesso tante occasioni. Se continuiamo a fare questo raffronto, per me la Juventus in Premier League potrebbe arrivare terza o quarta . E pensiamo al Napoli, stabilmente secondo in Italia senza fare troppa fatica. Eppure ha preso tre gol dall'Arsenal ed è uscito ai quarti di Europa League. In questo momento tra le italiane e le inglesi c'è una differenza di ritmo, qualità e abitudine al confronto . Questo è quello che ci hanno fatto vedere le partite di Champions ed Europa League

Poi si sofferma sulla Juventus e ritorna sul dibattito avuto con Massimiliano Allegri alla fine della scorsa stagione, precisamente al termine di Inter-Juventus, match che decise la corsa al titolo a favore dei bianconeri:

La Juventus non ha un piano B se non gioca Mandzukic. In queste partite la squadra di Allegri ha fatto una sola azione degna di Liverpool, Manchester City, Barcellona, Tottenham, Arsenal e Napoli: l'azione che ha portato al gol di Ronaldo ad Amsterdam, a cui hanno partecipato Bentancur e Cancelo. Ecco, Bentancur e Cancelo, entrambi in panchina contro l'Ajax. E poi sento dire che non ci sono cambi per cambiare la gara. L'alibi degli infortuni non regge nel confronto con l'Ajax. La Juve ha fatto tre tiri in 180'. La Juve è una squadra che su dieci partite giocate in Champions ne ha perse quattro, quattro match in cui non c'era Cancelo. Il portoghese è un giocatore che ti dà una proposta di gioco. Se la Juve non mette palla su Mandzukic, non vedo nessuna proposta. La Juve è riuscita a giocare con l'Atletico perché è stata presa per mano da Ronaldo. Ma la Juve se l'è meritato Ronaldo? I giocatori vincono le partite, sì, ma le vincono con le idee giuste