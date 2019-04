Con due ripartenze orchestrate da Maradona, Careca segna una doppietta e dà la finale di Coppa UEFA alla squadra di Bianchi. Solo lo Stoccarda separa i partenopei dalla prima grande vittoria europea.

0 condivisioni

di Jvan Sica - 19/04/2019 11:09 | aggiornato 19/04/2019 17:14

Il percorso in Coppa UEFA del Napoli nel 1988-89 è una vera avventura in cui si miscelarono tutte le emozioni. Si parte con il Paok Salonicco, squadra morbida da affrontare se non avesse avuto un ambiente casalingo molto "complicato". Fra ortaggi, bottiglie e sassi lanciati in campo, al Toumba di Salonicco il Napoli riesce a passare il turno grazie a una combinazione fra Maradona e Careca. Al secondo turno la squadra di Bianchi gioca contro i tedeschi orientali del Lokomotiv Lipsia, pochi mesi prima del crollo del Muro. Un turno difficile ma risolto grazie ad un grande Francini, che diviene per tutti “pipistrello” per i suoi soliti gol in notturna.

Il terzo turno si regge tutto sulla sfida fra Tigana, grande centrocampista del Bordeaux e della nazionale francese di Platini, e Maradona. Il francese chiede al suo allenatore di marcare l’asso argentino per limitarlo. Ancora una volta ne esce vincitore Diego e il Napoli, che passa il turno grazie ad un gol di Carnevale. Ai quarti poi il percorso si colora di epopea con la sfida contro la Juventus. Al Comunale di Torino i partenopei, in una orribile maglia rosso carminio, perdono 2-0 e mettono più di un piede fuori dalla Coppa. Al ritorno la miracolosa rimonta grazie alle reti di Maradona, Carnevale e Renica al 119’. Il boato del San Paolo alla rete finale è ancora adesso nelle orecchie di tutti i tifosi.

In semifinale altra sfida storica contro il Bayern Monaco. Non è più la grande squadre di Muller, Hoeness e Beckenbauer, ma ancora un top team europeo. Prima del match tutto si concentra ancora una volta su una sfida individuale. Per i tedeschi gioca Klaus Augenthaler, forse il miglior difensore del tempo, poi campione del mondo con la Germania oltre ai sette campionati con il Bayern, per il Napoli c’è quel dieci nato a Buenos Aires e con la voglia di dare una gioia enorme al popolo napoletano. Lo stesso allenatore, Jupp Heynckes (proprio lui, già in sella al cavallo bavarese), dichiara che la squadra si esprime da sempre a zona, ma per quell’occasione avrebbe fatto uno strappo alla regola, facendo prendere Maradona a uomo da Augenthaler. Inizia così la semifinale di Coppa Uefa fra Napoli e Bayern Monaco.

Grazie a due assist al bacio di Maradona, Careca segna una doppietta e il Napoli di Bianchi vola in finale contro lo Stoccarda.

La doppietta di Careca dà la finale contro lo Stoccarda al Napoli di Bianchi e Maradona

Quello è un Bayern Monaco molto concreto, come accade spesso ai bavaresi. Veniva da 21 risultati utili consecutivi (12 vittorie e 9 pareggi), avendo stabilito un primato di imbattibilità nella storia della squadra. Il Napoli invece aveva vinto con grandi difficoltà la partita precedente in Serie A, battendo in casa il Verona grazie ad un gol di Alemao, ma ormai vedeva lontanissimo l’Inter, che continuava a vincere e ad avviarsi verso la vittoria del titolo.

L’andata è prevista per il 5 aprile 1989 al San Paolo di Napoli. Prima della partita una notizia fa un po’ sorridere ma anche riflettere. Prima che tutti i biglietti per il San Paolo vengano messi in vendita, l’Olympiastadion di Monaco è già sold out per la prima volta di Maradona al ritorno. La squadra di Bianchi è perfetta nel gestire i ritmi della gara. Segnano Careca e Carnevale su due assist magici di Maradona.

Nonostante la sconfitta, a fine partita i tedeschi sono sicuri di poter passare il turno. Sperano nell’effetto Olympiastadion, capace di stordire chi ha poca esperienza europea come tanti calciatori di quel Napoli. Il 19 aprile 1989, 15 minuti prima che inizi Milan-Real Madrid, altra partita entrata di diritto nella storia del calcio, Napoli e Bayern scendono in campo, ma il risultato è già deciso.

Una parte della curva è piena zeppa di tifosi napoletani. Nella fase di riscaldamento il dj tedesco fa partire “Live is life” degli Opus. Maradona inizia a palleggiare a ritmo della musica, affascinando i tedeschi ed esaltando i napoletani. Quei palleggi vogliono dire che il Napoli non ha paura, non teme la poca esperienza e che avrebbe affrontato a viso aperto il grande Bayern.

I tedeschi si schierano con un 4-3-3 molto dinamico, in cui giocano calciatori capaci di giocare in più posizioni come Reuter, Dorfner e lo stesso Augenthaler. Bianchi gioca con la squadra titolare, nonostante gli acciacchi di De Napoli e Alemao. Per recuperare i due gol di svantaggio, il Bayern la mette subito sul fisico e alza la palla verso i suoi due attaccanti centrali, Wohlfarth e Wegmann, controllati bene da Ferrara e Corradini, mentre a risolvere le situazioni più complesse Renica riesce sempre ad intervenire bene.

Nel secondo tempo le cose continuano sulla stessa falsariga fino al 61’. Augenthaler appoggia un pallone facile per Norbert Nachtweih, calciatore della Germania Est scappato ad Ovest durante una trasferta con l’Under 21, che liscia in maniera clamorosa. Maradona non aspettava altro. Ruba la palla al difensore e la appoggia a Careca, che mette in porta. I tedeschi si buttano tutti in avanti e il pareggio arriva dopo due minuti con Wohlfarth.

Nel momento decisivo del match, arriva ancora una volta Diego. Minuto 76, rilancio dalla difesa, Maradona lancia Careca, che fredda Aumann. Semplice e rapido, chiudendo il discorso. Pareggia Reuter ma solo per le statistiche. Il Napoli riesce a superare il turno, andandosi a giocare la sua prima e purtroppo ancora unica finale europea. Ad attenderlo lo Stoccarda di Gaudino e Klinsmann, ma questa è un’altra storia.