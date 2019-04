La Yamaha fornisce a tutti i team SBK una R1 ufficiale, ora in grado di contendere il secondo posto in campionato a Rea con la Kawasaki. Lowes e Van Der Mark a pochi punti dal numero 1 con la Ninja.

0 condivisioni

di Mirko Colombi - 18/04/2019 12:41 | aggiornato 18/04/2019 16:46

La Yamaha cresce. Partita come terza forza SBK, ora è quasi seconda. La quattro cilindri R1 di Iwata è molto competitiva, tanto da impensierire la Kawasaki di Rea e batterla. Ad Assen è successo. Michael Van Der Mark del team Crescent ha superato e battuto il Cannibale. Johnny nulla ha potuto contro l'agilità del telaio e la grinta motore della blu numero 60. Mentre il nordirlandese lottava con le proprie gomme - arrivate alla frutta - l'olandese poteva guidare ancora veloce e tranquillo.

La Ducati di Bautista è ancora di un altro pianeta, questo va precisato. Solo quella dello spagnolo numero 19, però. Perché le Panigale V4 R di Davies, Rinaldi e Laverty se la giocano nel gruppo degli inseguitori, senza mai vincere. Per ora. Se il campionato continuerà a proporre questo trend, il risultato finale è già scritto. Alvaro numero 1, ai rivali il secondo posto. Se Rea non saprà compiere lo step in più necessario, potrebbe essere proprio un pilota Yamaha ad aggiudicarsi la piazza d'onore.

Alex Lowes, infatti, è terzo in classifica. L'inglese è salito due volte sul podio di Buriram e poi centrato ottimi piazzamenti. La rivalità con Van Der Mark vale un contratto in squadra ed il già citato secondo posto nella graduatoria piloti. Rea è - per ora - l'unico in grado di tenere alto l'onore della verdona di Akashi, stretta nella morsa delle R1 M. Melandri può e deve risollevarsi, perché capace di centrare nuovamente risultati importanti. Cortese è un rookie e sta imparando i segreti della 1000. Tra poco torna pure Loris Baz con il team Ten Kate e la SBK conterà la quinta Yamaha SBK in pista. Quella di Iwata la Casa più coinvolta nelle derivate di serie.

Lowes e Yamaha cercano il secondo posto SBK ai danni di Rea con la Kawasaki

SBK, l'ondata di R1 blu può travolgere il Ninja verde

Ormai rassegnato al secondo posto, Johnny Rea continua comunque a correre con il coltello tra i denti. Sapendo che Bautista e la sua Ducati siano - attualmente - imprendibili, il quattro volte campione del Mondo corre per difendere l'onore del numero 1 che porta sul cupolino della Ninja ufficiale. Tanti, ma proprio tanti secondi posti, uno in fila all'altro dall'inizo dell'anno. Da Cannibale quale era, l'etichetta dell'eterno secondo. Difficile da digerire, anche se, forse, sta accadendo dell'altro.

Ad Assen Rea voleva vincere. Una scelta oculata di pneumatici ed una partenza a razzo rappresentavo la tattica del pilota Kawasaki, non riuscita. Il duello con Bautista è stato perso, così come il secono posto di Gara 2. A togliergli questa magra soddisfazione è stato il padrone di casa, Michael Van Der Mark, su una pimpante Yamaha ufficiale. L'attacco dell'olandese è stato preciso ed impietoso, Johnny non ha potuto ribadire ed i due si sono ritrovati rispettivamente sul gradino centrale e più basso del podio. La R1 aveva battuto la Ninja.

Non solo: dopo un inizio di stagione scoppiettante, Leon Haslam ha accusato i primi cedimenti. Alcuni problemi fisici hanno limitato la seconda guida Kawasaki che, però, le ha prese di santa ragione in diverse occasioni. Il team Provec si sta rendendo conto di come la situazione stia cambiando: da squadra dominatrice a dominata. Rea dovrà difendere il secondo posto n classifica proprio da Alex Lowes e Michael Van Der Mark, entrambi su Yamaha R1 M ben preparate ed assistite dalla Casa giapponese.

Yamaha, in attesa che Melandri torni in forma, arriva la quinta M1

Il ravennate ha avuto un calo ed i risultati del numero 33 parlano chiaro. Il bel podio australiano è stato seguito da fatiche continue e problemi di assetto. Va bene, il team GRT è nuovo in SBK, ma Melandri è il più esperto in campo, con più di 20 stagioni agonistiche divise divise tra Motomondiale e derivate di serie. Il talento di Marco è fuori discussione, come la sua voglia di reagire. Deve fare presto, perché - nel frattempo - i round si consumano e la stagione va avanti. Imola è la sua gara di casa, al Santerno urge una mossa speciale.

All'Enzo e Dino Ferrari Lowes e Van Der Makr proveranno a fare qualcosa in più del "semplice" secondo posto. Il saliscendi italiano è ricco di curve, specialità della R1 M, che ben si guida quando si piega tanto ed improvvisamente. Non sappiamo dire se Bautista vincerà ancora, comunque le furie blu daranno molto fastidio alle Ducati e terranno testa alle Kawasaki. Sperando, per lo spettacolo, che le tre corse in programma non ripetano il monologo rosso visto sino ad Assen.

Ad Imola, peraltro, ci potrebbe essere una quinta Yamaha in pista. Al seguito della rottura con Honda, il team Ten Kate ha cambiato pagina, lasciando le Fireblade per passare proprio ad una R1 M. Sarà Loris Baz, francese dagli ottimi trascorsi in SBK, a portare la moto della squadra olandese in gara. alzando il livello della competizione. Partito in ritardo, il programma di Ten Kate sta andando avanti e, qualora non dovessimo vederlo al Santerno, Baz sarà di sicuro protagonista a Jerez. La Yamaha toccherà quota 5 e per la vicina Kawasakil le insidie aumenteranno.