Non si è fatto attendere il messaggio di supporto dell'Inter, che su Twitter ha scritto: "Forza Kondo! Ti aspettiamo in campo!". L'annata di Kondogbia si conclude con 27 presenze, 1 gol e 1 assist.

Ma come detto, nessuna complicazione per il francese. L'intervento dei medici è stato tempestivo e così il problema è stato risolto sul nascere. Marcelino però perde l'ex Inter fino al termine della stagione, in un momento cruciale che vede il Valencia impegnato nella corsa per un posto nella prossima Champions League e ai quarti di Europa League.

