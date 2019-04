Mercato bloccato da un anno per completare il progetto stadio, ma i risultati continuano ad arrivare. Merito, soprattutto, di un allenatore che si ispira a Bielsa.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 18/04/2019 10:58 | aggiornato 18/04/2019 11:02

Il Tottenham Hotspur è in semifinale di Champions League. Un traguardo incredibile secondo quelle che erano le previsioni di inizio stagione, quando l'ambiente degli Spurs cominciava a far sentire dei fastidiosi scricchiolii legati al non più perfetto coordinamento tra la società e Mauricio Pochettino. Da quell'inizio di agosto a oggi sono passati circa 8 mesi e le cose sembrano essere tornate alla normalità. Questo perché il manager argentino ha sempre saputo tenere in mano la situazione anche nei momenti più complicati.

Per esempio, c'è stato un periodo nel quale la squadra sembrava non riuscire più a girare a pieno regime, come testimonia l'andamento altalenante in Premier League dove, a oggi, gli Spurs hanno pareggiato soltanto una partita, inanellando una sfilza di vittorie e sconfitte senza soluzione d continuità alcuna. Eppure il terzo posto in campionato è sempre lì, in attesa di un rush finale che per la società con sede nel nord di Londra dovrebbe riservare un calendario abbastanza morbido. Certo, c'è sempre da affrontare ancora una volta il Manchester City, ma visti i recenti sviluppi tra le due squadre - pur mantenendo intatto il rispetto per l'avversario - si può dire che Kane e soci sicuramente non partiranno battuti.

Già, perché nei 180 minuti giocati in Champions League tutta questa differenza non si è vista, il che - ai meno attenti - potrebbe anche sembrare un fattore normale visto che si parla comunque di due big del calcio europeo. E invece no, perché negli ultimi due anni il Manchester City ha speso sul mercato circa 400 milioni di euro contro gli 0 (zero) investiti dal Tottenham negli ultimi 365 giorni. Alla base c'è uno squilibrio economico che porta una società a potersi permettere un'esposizione decisamente superiore rispetto alla controparte, ma anche una precisa strategia di azione intrapresa di recente dalla società londinese.

I tifosi del Tottenham al seguito degli Spurs festeggiano la qualificazione in semifinale di Champions League

Mercato in standby e progetto stadio: la sfida del Tottenham

Il 1 febbraio 2019 il Tottenham è entrato ufficialmente nella storia: alla fine dell'ultima sessione invernale gli Spurs non hanno fatto registrare alcuna operazione in entrata, protraendo a un anno tondo tondo il periodo senza effettuare acquisti, diventando così la prima società in assoluto della Premier League a non muoversi in chiave rafforzamento né in estate e né in inverno. In realtà a fare qualcosa ci si è anche provato, ma sapendo delle esigenze impellenti degli Spurs nel puntellare la rosa, le valutazioni degli obiettivi venivano gonfiate a dismisura per strappare un prezzo migliore.

Così la società ha deciso di continuare sulla strada intrapresa dal principio. Alla base di questa strategia c'è sicuramente un grosso fattore di fiducia verso il tecnico Pochettino e un gruppo che, in questi anni, ha permesso al club di sedersi stabilmente al tavolo delle grandi d'Europa. Nell'anno del titolo del Leicester addirittura il Tottenham è finalmente tornato a giocarsi la Premier League, cosa che non accadeva da decenni. La via percorsa è sembrata comunque una scelta obbligata, soprattutto da quando il presidente Daniel Levy si è economicamente esposto per la costruzione del nuovo stadio.

L'impianto, inaugurato poche settimane fa in occasione del match vinto contro il Crystal Palace, ha portato la società a sostenere investimenti ingenti, obbligando giocoforza a fare delle scelte che hanno penalizzato il lato tecnico della squadra. Pochettino però non si è mai scomposto, chiedendo una sola cosa in cambio: nessuno, fino a quando le risorse per il mercato non torneranno disponibili, deve lasciare White Hart Lane. Il manager argentino è stato accontentato da una dirigenza che ha fatto i salti mortali per trattenere i big, con i risultati che adesso sono sotto gli occhi di tutti.

Dalla cessione di Bale ai giorni nostri: come nascono gli attuali Spurs

Per esempio, non è un mistero che Christian Eriksen, Dele Alli e Harry Kane stiano ricevendo continue offerte per continuare la loro carriera altrove, con stipendi più che raddoppiati. Il Real Madrid li ha sondati tutti e tre in tempi diversi e, per il danese, tornerà presto alla carica consapevole che, questa volta, Eriksen potrebbe decidere insindacabilmente di lasciare Londra. Per questo bisogna ottimizzare i tempi e provare a fare qualcosa di grande fin da subito, a 57 anni da quella stagione in cui gli Spurs di Bill Nicholson arrivarono in semifinale dell'allora Coppa dei Campioni.

Ma come si è arrivati a costruire questa squadra? Per capirlo occorre tornare all'estate del 2013, quando a lasciare l'Inghilterra fu Gareth Bale: il gallese, pagato oltre 100 milioni di euro, approdò al Real Madrid regalando un enorme tesoretto da investire sul mercato. L'anno successivo, con l'arrivo in panchina di Pochettino, la società cominciò a mettere insieme del puzzle che oggi vediamo così ben affiatato e amalgamato. Prima fu il turno di Christian Eriksen, Dele Alli e Ben Davies, poi Son, Toby Aldeirweireld, Kieran Trippier e Victor Wanyama.

Due estati fa, nell'ultima estate in cui il Tottenham decise di spendere qualche spicciolo, arrivarono Davinson Sanchez, Lucas Moura e Serge Aurier, tutti - chi più chi meno - ancora nelle rotazioni attuali. Il colpo da maestro però fu rappresentato da Harry Kane, che proprio nella stagione della partenza di Gareth Bale venne inserito stabilmente in prima squadra, per poi esplodere definitivamente nelle due stagioni successive sotto la sapiente guida di Pochettino.

Pochettino come pietra angolare: ha studiato da Bielsa

La figura del tecnico è determinante. Classe 1972, in carriera ha giocato 17 anni a grandissimi livelli partendo dal Newell's Old Boys, club nel quale il suo stile attuale ha recepito i primi dettami del "bielsismo", per poi dividersi tra PSG, Bordeaux ed Espanyol. Proprio a Barcellona si è messo in mostra come allenatore con principi di gioco ben precisi, ben rimarcati dalla proposta offerta pur avendo in mano una squadra qualitativamente non eccelsa. Pochettino ha lavorato tre anni sulla panchina dei Pericos e poi, nonostante le affinità con il suo credo non fossero molte, ha accettato la panchina del Southampton.

Nel sud dell'Inghilterra è rimasto un solo anno, prima del grande salto al Tottenham. Gli Spurs sono il suo più grande capolavoro: la squadra negli anni ha assunto una sua fisionomia ben precisa pur passando da proposte tattiche differenti. L'argentino ha lavorato molto sulla testa dei ragazzi che gli sono passati davanti, valorizzando la maggior parte di loro. Gli esempi sono tanti, alcuni dei quali decisamente clamorosi: si va da Kane a Eriksen, arrivato dall'Ajax tatticamente grezzo e trasformato in un centrocampista totale, passando per Alli, Son, Dier e Trippier. Tutta gente che, dopo aver ricevuto le cure del Poch, è diventata pure titolare nelle rispettive nazionali.

La lezione impartita al Manchester City è solo l'ultima impresa in ordine cronologico. Adesso in semifinale il Tottenham dovrà vedersela contro l'Ajax, un'altra realtà emergente la cui rosa è composta per lo più da giocatori giovani con ampi margini di miglioramento. Guarda caso, proprio il target di calciatori che piacciono a Pochettino. Alcuni di questi, qualora Levy dovesse decidere di tornare a investire a breve sul mercato, potrebbero decisamente fare al caso suo in previsione di un ricambio generazionale che a breve sarà inevitabile. Ma a questo si penserà da giugno in poi: prima, c'è da scrivere un altro pezzo di storia.