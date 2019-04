Rafael Nadal apre il suo torneo di Montecarlo con una facile vittoria sul connazionale Roberto Bautista Agut. Fabio Fognini passa agli ottavi di finale dopo la rinuncia di Gilles Simon.

di Diego Sampaolo - 18/04/2019 01:22 | aggiornato 18/04/2019 12:26

Rafael Nadal ha battuto il connazionale Roberto Bautista Agut con il punteggio netto di 6-1 6-1 dopo 1 ora e 16 minuti nel secondo turno del Montecarlo Rolex Masters, torneo che ha vinto undici volte in carriera. Con questo successo Nadal ha vinto il sedicesimo match consecutivo sui campi in terra battuta del Country Club di Montecarlo.

Nadal si è portato in vantaggio per 4-0 con due break e ha servito per il primo set dopo 32 minuti. Il maiorchino ha aperto il secondo set con un altro break. Bautista Agut ha creato l’unica insidia nel quarto game quando ha costruito tre palle break senza concretizzarle. Nadal ha conquistato un altro break nel quinto game dopo un errore di dritto di Bautista Agut. Nadal ha tenuto il servizio dopo aver salvato due break point nel sesto game.

Nel settimo game Nadal ha concluso il match con un altro break grazie ad una volée vincente qualificandosi per il terzo turno dove affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov, che ha battuto il tedesco Jan- Lennard Struff con il punteggio di 7-6 (7-2) 6-4. L’ottavo di finale tra Nadal e Dimitrov sarà la rivincita della semifinale disputata nell’edizione dell’anno scorso. Nadal guida 11-1 nei dodici scontri diretti con il bulgaro.

Tennis, Nadal domina Bautista Agut: "Partenza positiva"

Rafael Nadal:

È soltanto il primo match, è stata una partenza molto positiva. Ho avuto buone sensazioni in campo. Era da quasi un anno che non giocavo una partita sulla terra battuta

Zverev batte Auger Aliassime nello scontro tra giovani

Nell’incontro più atteso della quarta giornata del Masters 1000 monegasco Alexander Zverev ha battuto il diciottenne canadese Felix Auger Aliassime per 6-1 6-4. Zverev ha vinto agevolmente il primo set per 6-1 con tre break dopo 30 minuti. Auger Aliassime ha reagito nel secondo set prendendo un break di vantaggio nel terzo game. Zverev ha realizzato nel controbreak nel sesto game grazie ad un doppio fallo di Auger Aliassime. Il nordamericano ha realizzato un nuovo break nel settimo game ma ha perso di nuovo il servizio dopo un errore di dritto. Zverev ha messo al sicuro il successo con un nuovo break nel decimo e ultimo game.

L’avversario di Zverev negli ottavi di finale sarà l’azzurro Fabio Fognini, che non ha avuto bisogno nemmeno di scendere in campo per il ritiro del francese Gilles Simon a causa di un problema alla schiena. Zverev ha vinto entrambi gli scontri diretti con Fognini a Roma (6-3 6-2) e a Pechino (6-4 6-2) nel 2017.

Oltre a Fognini hanno prenotato il posto negli ottavi di finale Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato. Tre italiani negli ottavi di finale a Montecarlo non si vedevano dal lontano 1978. Sonego affronterà un ottavo di finale alla sua portata contro il britannico Cameron Norrie, che ha battuto l’ungherese Marton Fucsovics per 7-6 6-3. Norrie ha raggiunto la finale a Auckland e la semifinale ad Acapulco in questa stagione.

L’avversario di Cecchinato sarà l’argentino Guido Pella. Nei precedenti due incontri l’azzurro ha battuto il sudamericano nella finale di Umago del 2018 e nel torneo di Buenos Aires lo scorso Febbraio senza mai perdere un set.

Il Next Gen greco Stefanos Tsitsipas ha vinto il match di secondo turno con Mikhail Kukushkin per 6-3 7-5 nella rivincita della finale del torneo di Marsiglia dello scorso Febbraio. Il ventenne ateniese ha conquistato il primo break dell’incontro nell’ottavo game e ha tenuto il servizio nel game successivo concludendo il primo set per 6-3. Tsitsipas si è portato in vantaggio di un break nel terzo game. Kukushkin ha realizzato il controbreak nel sesto game. I due giocatori si sono scambiati il servizio con un break e un controbreak immediato nel settimo e nell’ottavo game. Kukushkin ha salvato tre palle break e ha tenuto la battuta nel nono game portandosi in vantaggio per 5-4 ma Tsitsipas ha conquistato un nuovo break nell’undicesimo game.

Stefanos Tsitsipas:

Montecarlo è un torneo molto importante per me. Quando ero ragazzino venivo qui per seguire tutti i migliori giocatori. Ora faccio parte dei giocatori che disputano questo torneo. Ci sono giocatori che vogliono battermi. E’ difficile mantenere la concentrazione ma non c’è niente che può fermarmi. Posso giocare bene sulla terra battuta

La grande sorpresa è arrivata dal francese Pierre Hugues Herbert, che ha battuto il finalista della passata edizione Kei Nishikori con il punteggio di 7-5 6-4 dopo 1 ora e 42 minuti di gioco grazie ad un break nel game finale di entrambi i set.

Il vincitore del torneo di Indian Wells 2019 Dominic Thiem ha aperto il suo torneo battendo lo slovacco Martin Klizan in due set con il punteggio di 6-1 6-4 con quattro break (tre nel primo set e uno nel secondo set). Il serbo Dusan Lajovic ha superato il belga David Goffin per 6-3 6-4. Lajovic è andato in svantaggio di un break all’inizio del secondo set ma ha rimontato vincendo sei dei successivi otto game.