Valverde, Klopp, Pochettino e ten Hag ripetono l'impresa di Mourinho, Deschamps, Ranieri e Irureta. Dal 2005 in poi, presente almeno un tecnico già vincitore.

di Antonio Gargano - 18/04/2019 22:01

Scacco ai giganti. La Champions League 2018/2019 sarà un affare tra 4 allenatori che, nella loro carriera in panchina, non hanno mai sollevato il trofeo. Dalla stagione 2004/2005 fino alla scorsa edizione, almeno uno dei tecnici giunti in semifinale aveva già vinto la coppa negli anni precedenti. La finale di Madrid al Wanda Metropolitano consegnerà alla storia uno di questi nomi.

Mauricio Pochettino, Jürgen Klopp, Ernesto Valverde ed Erik ten Hag saranno i protagonisti del rush finale in Champions League. Tottenham-Ajax mette di fronte due manager che fanno il loro esordio in una semifinale europea, mentre Barcellona-Liverpool è la sfida in cui il tecnico dei Reds è quello più esperto: 3 finali perse nelle due massime competizioni continentali. Prima Borussia Dortmund-Bayern Monaco del 2013, poi Liverpool-Real Madrid di un anno fa. Nel mezzo, l'Europa League consegnata al Siviglia nel 2016, al primo anno in Inghilterra.

Quello che si appresta a disputare le semifinali è il quartetto che ha spodestato Guardiola, l'unico allenatore presente ai quarti ad aver vinto la coppa negli anni precedenti. Il prossimo vincitore della Champions League emergerà da 4 condottieri che non l'hanno mai vinta. Non accadeva dall'edizione 2003/2004, l'anno in cui il Porto trionfò a Gelsenkirchen.

Erik ten Hag se la vedrà con Pochettino, Klopp e Valverde: nessuno di loro ha mai vinto la Champions League

Sono passati 15 anni dalle due semifinali senza nessun allenatore con una Champions già in bacheca. Monaco-Chelsea fu anche la sfida tra Didier Deschamps, campione del mondo in carica con la Francia, e Claudio Ranieri, che lasciò il Valencia un anno prima delle 2 finali consecutive nel 2000 e nel 2001. Il Principato arrivò in finale grazie al 3-1 in casa e al 2-2 a Stamford Bridge.

Dall'altra parte, invece, Porto e Deportivo La Coruna. Dopo la vittoria del 1987, i portoghesi conquistarono finale e trofeo sotto la guida di José Mourinho, al suo secondo successo europeo consecutivo dopo la Coppa UEFA dell'anno precedente, vinta contro il Celtic. I galiziani non andarono oltre la semifinale e, di fatto, si chiuse il ciclo di Javier Irureta, che condusse il "Super Depor" alla storica Liga nel 2000.

José Mourinho vinse la sua prima Champions League nel 2004: guidava il Porto

Da Ancelotti a Zidane, passando per Guardiola

Negli ultimi 15 anni, almeno uno dei semifinalisti ha potuto vantare già una Champions League nel proprio palmares. Nel 2005, però, tra Ancelotti, Hiddink e Mourinho, la spuntò l'unico non ancora titolato: Rafa Benitez entrò nella leggenda con la finale di Istanbul che premiò il Liverpool contro il Milan, dopo aver chiuso il primo tempo sotto 3-0. Ancelotti fu presente fino al 2007, per poi passare il testimone a Ferguson, Rijkaard e di nuovo Benitez nel 2008.

L'allenatore del Manchester United bissò la sua presenza tra le prime 4 nel 2009 e nel 2011, mentre nel 2010 fu battaglia tra Mourinho, Van Gaal e Guardiola, con Claude Puel del Lione nelle vesti di quarto incomodo. Mou e Pep tornarono in semifinale nel 2012 insieme a Jupp Heynckes, ma a vincere la Champions League fu Roberto Di Matteo, traghettatore del Chelsea dopo l'esonero di André Villas-Boas.

Heynckes tornò e vinse il trofeo nel 2013, mentre nel 2014 toccò ad Ancelotti. L'allenatore italiano fu eliminato in semifinale un anno più tardi, così come Guardiola, per far spazio a Juventus e Barcellona nella finale di Berlino. Il catalano, invece, mancò l'accesso alla finale nel 2016, quando cominciò l'epopea di Zidane, l'ultimo baluardo dei già vincenti insieme ad Heynckes.

Zidane è stato l'ultimo manager ad approdare in semifinale con una Champions già in bacheca

Chi vincerà il trofeo?

L'allenatore che solleverà la Champions League al Wanda Metropolitano entrerà di diritto nella storia. Se vincerà il Barcellona, Valverde diventerà il settimo spagnolo a vincere il titolo, a 4 anni di distanza dal successo di Luis Enrique con i blaugrana. Klopp, invece, diventerebbe il quinto tedesco dopo Lattek, Cramer, Hitzfeld e Heynckes.

L'Olanda non iscrive un allenatore nell'albo d'oro dal 2006: ten Hag succederebbe a Rijkaard, un traguardo già tagliato anche da Cruijff, Hiddink, Michels e Van Gaal. Pochettino, poi, entrerebbe nel mito. Gli unici due tecnici argentini a vincere la Champions League sono stati Luis Carniglia, nel biennio 1958-1959 alla guida del Real Madrid, ed Helenio Herrera, tecnico della Grande Inter degli anni '60.