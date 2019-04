Nella conferenza stampa prima del match contro i nerazzurri di sabato sera, il tecnico giallorosso ha confessato una speranza: "Vincere ci darebbe una nuova spinta".

di Alberto Casella - 18/04/2019 15:32 | aggiornato 18/04/2019 16:14

Il calcio sa essere anche strano e sorprendente. Prendete il tecnico della Roma Claudio Ranieri: dopo una discreta stagione, la scorsa, al Nantes, in autunno era stato chiamato al capezzale del Fulham che languiva in fondo alla classifica della Premier League.

Lui si era trasformato per l'ennesima volta in Tinkerman, l'aggiustatore, quello che arriva a normalizzare e risanare gli ambienti e le situazioni più difficili, la sua specialità in fondo. Ma il caso di Craven Cottage era davvero disperato, troppo difficile anche per lui e a fine febbraio è arrivato l'esonero. Unica magra consolazione, se così si può dire, è che al suo successore Scott Parker non è andata tanto meglio se è vero che i primi punti li ha arraffati sabato dopo ben cinque sconfitte consecutive e che da tempo la matematica ha certificato la retrocessione della squadra londinese.

Nel frattempo, lasciata la capitale inglese da una settimana, Claudio aveva ricevuto una telefonata insperata: la Roma, allontanato Di Francesco, aveva pensato a lui per traghettare la squadra fino alla fine della stagione. Da tifoso giallorosso aveva accettato senza esitazione, tuffandosi con entusiasmo nella nuova avventura italiana.

Un'avventura che si è presto trasformata in qualcosa fra un'altalena e un frullatore: vittoria di misura sull'Empoli, sconfitta bruciante in casa della Spal e debacle casalinga contro il Napoli, un pareggino con la Fiorentina fino alle due vittorie di misura contro Sampdoria e Udinese. Ma la barra, seppure a fatica, è di nuovo a dritta, come ha detto lo stesso Ranieri nella conferenza stampa di presentazione del prossimo match, quello di sabato sera a San Siro contro l'Inter:

Sì, arriviamo da due vittorie che ci hanno dato fiducia e autostima. Se dovessimo vincere di nuovo ne avremmo una bella spinta, mentre una sconfitta non cambierebbe il nostro umore e la nostra convinzione. Sarà una bella sfida e dal punto di vista personale sono orgoglioso di guidare la squadra per cui tifo.

E a proposito di affetti, Claudio chiarisce che non subirà l'effetto San Siro: troppo breve l'esperienza all'Inter. Solo al Cagliari, Roma a parte, è rimasto legato in modo indissolubile, dopo la cavalcata dalla Serie C alla Serie A. Tornando al match di domenica, il tecnico giallorosso, detto che sarà difficile rivedere Dzeko e Schick insieme, non scioglie i dubbi di formazione:

Ci mancherà De Rossi, ma ho visto molto bene tutti i ragazzi e questo è l'importante. Pellegrini ha sicuramente più passo di Nzonzi, che a sua volta è più abile nel gioco a uno-due tocchi. Zaniolo? Non è nel suo momento migliore e per me, almeno per il momento, non è nemmeno un trequartista né un’ala, ma una mezzala. L'Inter è in salute, corre e pressa e vuole chiudere il discorso Champions League: farò le mie valutazioni.

Altre valutazioni, poi, dovranno essere fatte a fine stagione, ma Ranieri non ci casca, non si sbilancia e punta solo, dice, a portare la Roma il più in alto possibile. Il futuro lo deciderà la società, anche in base ai risultati ottenuti. Gli allenatori, in fondo - sono parole sue - sono sempre gli ultimi a sapere le cose.