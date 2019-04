Juventus-Fiorentina in vista, il tecnico viola racconta il retroscena sul possibile assalto dei rossoneri al Real Madrid. Il portoghese rimase al Bernabeu.

di Antonio Gargano - 18/04/2019 15:09 | aggiornato 18/04/2019 15:19

E se Cristiano Ronaldo fosse arrivato in Serie A, ma non alla Juventus? Quella che sembra una boutade, in realtà, si sarebbe potuta concretizzare nel Milan di Vincenzo Montella, quando il portoghese era ancora al Real Madrid e i rossoneri mostravano le proprie ambizioni sul tavolo del calciomercato estivo.

L'allenatore campano, tornato sulla panchina della Fiorentina, andrà sabato all'Allianz Stadium per giocare il match che può assegnare l'ottavo scudetto consecutivo ai bianconeri. Nella conferenza stampa prepartita, il tecnico viola svela il retroscena che avrebbe potuto portare CR7 a Milano, sponda rossonera, nel momento di massime aspettative del club. L'affare, poi, non è decollato e la Juventus ha affondato il colpo soltanto successivamente:

Sì, parlammo di Cristiano Ronaldo al Milan. C'era la possibilità di acquistarlo, anche se non ho mai creduto realmente che fosse una pista percorribile. Sarebbe stato il vero cambio di rotta della squadra, un fuoriclasse tra i migliori di sempre che sa anche essere d'esempio per il suo impegno e la sua determinazione. Se la gioca con Messi per il trono di più forte del mondo, ma l'argentino è più talentuoso

Con l'ipotetico approdo di Cristiano Ronaldo al Milan, sarebbe cambiata anche l'esperienza di Montella a San Siro. Adesso, invece, lo troverà tra gli avversari, delusi e inferociti dopo l'eliminazione in Champions League per mano dell'Ajax, ma soprattutto intenzionati a mettere in ghiaccio il campionato.

Nonostante le spese affrontate dal Milan, l'esperienza di Montella ha avuto poche luci e tante ombre. L'arrivo di Cristiano Ronaldo avrebbe cambiato la percezione del Milan in Italia e all'estero, come è successo con la Juventus. È questo il motivo secondo cui, per il tecnico della Fiorentina, l'eliminazione dalla Champions League non ridimensiona gli obiettivi dei bianconeri:

Sicuramente non erano in molti ad aspettarsi l'eliminazione contro l'Ajax. Ricordiamoci che hanno fatto due finali nel giro di tre edizioni: con Cristiano Ronaldo si tratta solo di un bersaglio mancato al primo tentativo, gli obiettivi rimangono gli stessi. Saranno feroci già nel match di sabato, ma anche noi possiamo dire la nostra.

Da Bernardeschi a Chiesa, dall'esplosione del primo al talento del secondo. Montella spegne le voci di calciomercato:

Credo che Chiesa sia un giocatore moderno e straordinario, in grado di giocare tranquillamente nella Juventus o nei top club europei. Adesso deve abituarsi alle voci e pensare solo alla Fiorentina. Bernardeschi è figlio del clima che c'è a Firenze, la società non si intromette nelle scelte degli allenatori e fa in modo che lavorino sempre serenamente. L'ho fatto esordire prima che si facesse male.

Cristiano Ronaldo è della Juventus, le voci che lo accostavano al Milan sono ormai un ricordo. Ma a Firenze può nascere un piccolo Ajax? Montella attribuisce il problema ad una mancanza di mentalità nel calcio italiano:

Abbiamo diversi prospetti interessanti nella Primavera, qualcuno lo chiamerò per la trasferta di Torino. Ricreare l'Ajax in Italia è improbabile, qui si pensa ai risultati immediati senza avere pazienza e progettualità. Quello che abbiamo visto martedì nasce dal settore giovanile, dove lo staff tecnico insegna i calciatori ad esprimersi in un certo modo. A nessuno importava se l'Ajax facesse fatica in Europa, c'era un obiettivo a lungo termine. Noi, nel nostro piccolo, abbiamo la volontà di costruire una squadra importante e con un'identità ben precisa.