Fabio Capello, che in passato ha guidato i blancos, parla di una cifra monstre che Perez vuole investire. Primi colpi: il belga del Chelsea, poi il francese valutato 150 milioni di euro.

0 condivisioni

di Francesco Maria Bizzarri - 18/04/2019 13:37 | aggiornato 18/04/2019 13:41

“Il Real Madrid è pronto a spendere 500 milioni di euro nel calciomercato”. Parola di Fabio Capello, ex tecnico del Real Madrid, oggi opinionista per Sky Sport. E c’è da credergli: Florentino Perez, dopo un’annata di transizione, vuole rilanciare il progetto. Zinedine Zidane, ripreso dopo il suo addio, è il primo tassello per il futuro.

E poi si va a caccia di grandi nomi per rinforzare la rosa. Parola d’ordine: rifondazione. Andranno via in tanti, le voci sugli addii di Isco, Marcelo, Bale sono continue. E sul taccuino ci sono altrettanti nomi. Piacciono tantissimo Pogba, valutato 150 milioni, Eriksen, Hazard e Jovic.

Tutti grandi calciatori. Il Real Madrid ha voglia di ripartire forte, sia in Liga che in Europa. Dopo gli scarsi risultati arrivati con Lopetegui prima e con Solari poi, il Zidane 2.0 è già in atto. Con 500 milioni da spendere il progetto è alquanto ambizioso.

Calciomercato, Zidane e Perez del Real Madrid: insieme per il futuro della squadra

Calciomercato, il Real Madrid pronto a fare follie: il budget è altissimo

Tre allenatori in una stagione travagliata per il Real Madrid: fuori agli ottavi di Champions League contro l’Ajax, lontanissima la vetta della Liga comandata dal Barcellona. E il tutto ha avuto inizio con la cessione di Cristiano Ronaldo. “Insostituibile” per Zidane, che è tornato dopo le tre Coppe Campioni di fila conquistate. Ora sotto con il calciomercato. Secondo Fabio Capello, i blancos avrebbero 500 milioni di euro da spendere. Primo obiettivo? Paul Pogba. Il francese viene valutato dal Manchester United 150 milioni. Praticamente 50 in più di quanto i Red Devils ne spesero per prelevarlo dalla Juventus nel 2016. Vuole andare in Spagna, la dirigenza inglese però alza il muro. Un ruolo cruciale nell’affare, come sempre, lo ricopre il procuratore Mino Raiola.

Calciomercato, il Real Madrid vuole Pogba: affare da 150 milioni

Pogba per rinforzare il centrocampo. E poi? In Inghilterra piace moltissimo Eriksen del Tottenham. Ventisette anni, danese, uno dei migliori centrocampisti in circolazione. Ma anche qui la valutazione è parecchio alta: gli Spurs sono disposti a cederlo per almeno 100 milioni di euro. Decisiva la volontà del giocatore, anche se, con il cammino europeo che sta continuando per la squadra di Pochettino, qualcosa potrebbe cambiare in maniera repentina.

Per l'attacco occhi su Jovic. Ma la domanda è: a chi non piace? L’Eintracht Francoforte lo ha riscattato dal Benfica, ora il cartellino è tutto dei tedeschi. E via all’asta. Ci sono il Real Madrid, l’Inter e altri top club d’Europa. Luka ha un contratto sino al 2023, servono 40-50 milioni per prenderlo. Quest’anno sta andando fortissimo: 25 gol in 40 partite tra Bundesliga ed Europa League.

Calciomercato, il Real Madrid vuole Hazard: lascerà il Chelsea

Il sogno Hazard

Ma c’è un giocatore che stuzzica più di tutti la fantasia di calciomercato di Zidane e dei tifosi del Real Madrid: Eden Hazard. I blancos cercano un nuovo fuoriclasse, il belga del Chelsea è finito nel mirino di Florentino Perez già da molto tempo. Era il 2016 quando iniziarono le prime lusinghe. Da Londra hanno sempre resistito, forti di un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2020. Ora la situazione è cambiata: Eden ha rifiutato il rinnovo chiedendo la cessione. Al Bernabeu sono pronti ad abbracciare un nuovo calciatore di classe e fantasia. Cento milioni basteranno?