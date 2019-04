La grafica richiama lo stile degli anni '80 e l'omaggio a Bob Paisley rimanda alla sua figura leggendaria e ai fasti vittoriosi del Liverpool di quell'epoca.

di Antonio Cunazza - 18/04/2019 11:21 | aggiornato 18/04/2019 15:25

Il ritorno ai trionfi degli anni '80 e l'omaggio a uno dei più grandi manager della storia del club. Queste le caratteristiche alla base della nuova maglia del Liverpool per la stagione 2019/2020, firmata New Balance e presentata ufficialmente oggi, sulla scia della semifinale di Champions League conquistata con la vittoria di Oporto.

I "Reds" continuano a costruire il proprio futuro con grande velocità e hanno deciso di svelare la nuova divisa di casa già a metà aprile, con un mese abbondante dalla fine della stagione. E i dettagli sono subito evidenti e molto interessanti: il rosso è più accesso, e va in controtendenza con le tonalità scure scelte negli ultimi due anni. Un ritorno al passato più in linea con la storia e l'identità del club.

L'effetto-gessato, con le righe sottili bianche verticali, è un riferimento alla maglia vestita negli anni '80, in particolare fra il 1982 e il 1985, periodo in cui il Liverpool vinse due campionati, due Coppe di Lega e la Coppa dei Campioni del 1984.

Liverpool FC Alisson e Firmino posano con la nuova maglia del Liverpool

Liverpool, l'omaggio a Bob Paisley nelle nuove maglie

Ed è proprio quella decade ad aver ispirato i designer di New Balance nella scelta dei dettagli per la nuova maglia. La stagione 1982/83 fu l'ultima di Bob Paisley come manager del club: l'allenatore più vincente della storia del Liverpool vinse ancora il campionato in quell'anno, e viene celebrato con la riproduzione di un suo autografo cucito all'interno del colletto, in questo 2019 in cui avrebbe compiuto 100 anni d'età.

La maglia, nel suo complesso, ritorna al girocollo dopo due stagioni e allo stemma in colore giallo dopo un anno di assenza. Lo sponsor e le bordature su maniche e colletto sono in bianco, mentre anche il logo New Balance è in giallo. Sulla manica, in particolare, si evidenzia un bordo bianco che da l'effetto dell'ala del "Liverbird", l'uccello mitologico che rappresenta il simbolo del club.

La maglia del portiere, nella sua versione "casalinga", sarà completamente nera con tutti gli inserti in oro: a margine della sua presentazione il Liverpool ha comunicato che Alisson la vestirà con il numero 1. Il portiere brasiliano ex Roma lascerà quindi il numero 13 vestito quest'anno, diventando sempre di più uno dei pilastri della squadra allenata da Jurgen Klopp.