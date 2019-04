Le prestazioni di Durant, i pop corn di Curry, l’infortunio di Cousins e un tifoso folle sono il contorno dei playoff Warriors.

di Simone Mazzola - 18/04/2019 15:25 | aggiornato 18/04/2019 15:30

In tanti si fanno la domanda su come sia possibile che in una sola settimana i campioni NBA dei Golden State Warriors abbiano visto passare davanti ai loro occhi praticamente di tutto, anche un tifoso che per rimandare in gola uno sfottò a un rivale si imbarcherà su un aereo e lo “andrà a prendere”. In America succede anche questo, infatti un tifoso dei Rockets ha pubblicato una presa in giro riguardante l’infortunio di DeMarcus Cousins verso un una probabile serie di semifinale di conference, ma un tifoso Warriors non ha preso bene la cosa e da lì né è scaturita un’accesa discussione su Twitter, sino ad arrivare al colpo di teatro: il tifoso Warriors ha prenotato un volo per Houston, facendosi dire dall’avversario dove abitasse per regolare i conti faccia a faccia, probabilmente a suon di cazzotti. Quando si perde il controllo della realtà si spendono anche 500 dollari per un volo al solo scopo educativo di puntualizzare su un tweet, sebbene l’interessato abbia detto di andare a trovare anche dei parenti nel frattempo (qui, l'intero scambio di Tweet). Federico Buffa diceva: "Is it a great country or what?".

Oltre alla probabile rissa, c’è un’altra curiosità che ha visto Steph Curry rivelare un lato del proprio carattere culinario molto evidente. Non c’è da aspettarsi nulla di prelibato come ciò che cucina la moglie Ayesha nei programmi che conduce, ma bensì ha confessato un vero e proprio bisogno compulsivo di pop corn, che mangerebbe senza soluzione di continuità. Sono uscite immagini curiose con Steph e a fianco un vero e proprio sacco di babbo Natale pieno di pop corn e a tal proposito è stato in grado di testare tutti quelli dei palazzetti in cui ha giocato. Non pago dell’assaggio, ha poi stilato una vera e propria classifica dai migliori che sono risultati essere quelli dell’American Airlines Center, fino ai peggiori dello Staples in una chart divisa per qualità degna del Gambero Rosso…anche se rimangono pur sempre pop corn.

Infine per arrivare al campo c’è una tegola pesante per Kerr, che dopo aver atteso per tre quarti di stagione il rientro di DeMarcus Cousins e aver provato a inserirlo nei meccanismi già abbastanza precari dello spogliatoio dei Warriors, lo ha visto crollare a terra in gara due contro i Clippers a causa di un infortunio. La diagnosi è stata tranciante: strappo alla coscia e stagione finita. È davvero un peccato per un All Star come lui trovarsi ancora nella situazione di guardare i compagni dalla panchina nel momento chiave della stagione, dopo il lento e faticoso recupero che ha dovuto compiere in questa stagione. Purtroppo il fantomatico quintetto con cinque stelle contemporaneamente in campo non potrà lottare per un titolo insieme sul campo. Forse i Warriors potrebbero non averne bisogno, però resta comunque una perdita piuttosto importante per la squadra, ma soprattutto per DMC stesso.

Archiviato tutto quello che riguarda le note di costume, i campioni NBA in carica hanno una serie di playoff da giocare e ovviamente, neanche a dirlo, sono i favoriti d’obbligo. Lo scontro 1-8 è chiaramente il più chiusa nel pronostico, ma i Clippers sono già riusciti nell’intento di far iniziare la contesa, perché un famoso adagio NBA dice che una serie di playoff non inizia fin tanto che una squadra non vinca in trasferta. La truppa di Rivers, però, ha deciso di farlo in grande stile inscenando la più grande rimonta nella storia dei playoff, recuperando ai padroni di casa ben 31 punti da metà terzo quarto in poi. Lou Williams, Danilo Gallinari e Montrezl Harrell hanno ribaltato una partita che sembrava seppellita, grazie alla loro capacità di non mollare mai, come detto da coach Rivers nel post partita, il quale ha anche raccontato un aneddoto sulla sua permanenza a San Francisco:

Ieri tirando fuori il telefono ho perso una mazzetta di soldi senza accorgermene e un ragazzo dietro di me vedendola mi ha chiamato e me li ha restituiti. Sono cose che succedono ancora nel mondo di oggi, questi segni di onestà sono molto belli. Ovviamente se viene a Los Angeles avrà i biglietti gratis per la partita.

Golden State ha perso una partita assurda, specchiandosi (come periodicamente succede) nella propria forza e bellezza, non considerando che ai playoff gli avversari giocano alla morte. Questo narcisismo è l’unico aspetto negativo di questa squadra che in questa stagione sta venendo fuori un po' troppo spesso. La storia dice che nei playoffs nessuno al di fuori dei Warriors abbia mai perso una serie da 3-1 e concesso una rimonta da 31 punti. Questi sono eventi, ma anche dei segnali di cui tenere conto.

Le difficoltà piscologiche di Durant

Un aspetto di cui tenere conto e che sicuramente ha a che fare con la debacle di gara due è l’incisività di Kevin Durant. L’MVP delle ultime Finals sta soffrendo mentalmente la presenza di Patrick Beverley, che è in campo sempre per provocare e far uscire di giri gli attaccanti avversari. Nel primo episodio un suo fallo terminale ha scatenato il primo tecnico e poi una persa con relativa taunting che ha portato al secondo provvedimento verso entrambi mandandoli sotto la doccia. Nel secondo atto della serie la stella dei Warriors è uscita per sei falli nel finale di partita con due errori tanto banali quanto non da lui.

Durant sembra chiaramente fuori dalla serie dal punto di vista psicologico e per la prima volta in carriera ha avuto più palle perse (9) che tentativi dal campo (8) in una delle peggiori prestazioni personali dell’era recente. Il sempre velenoso Stephen A. Smith ha detto che bisogna aspettarsi di più da lui e di non cadere nei tranelli psicologici dell’avversario. Le parole del giornalista hanno assolutamente senso, perché KD rimane un tassello fondamentale per i successi dei Warriors e se continuasse a fare la guerra di espulsioni con Beverley è anche superfluo dire chi ci guadagnerebbe dalla doppia perdita. Gara 3 sarà già un importante banco di prova per il riscatto.