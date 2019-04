Nessuna impresa al San Paolo. Dopo la sconfitta per 2-0 rimediata all'Emirates, il Napoli perde anche al San Paolo contro l'Arsenal (1-0, gol di Lacazette) e saluta ai quarti l'Europa League. Nell'immediato post-partita ha parlato a Sky Sport Dries Mertens, entrato al 46' al posto di Maksimovic:

Poi ripensa all'andata:

A Londra nel primo tempo non eravamo messi bene in campo e loro ne hanno approfittato. Poi hanno difeso bene e non siamo riusciti a segnare. Per riuscire a vincere non so cosa manchi, io dico che questa squadra è fatta da giocatori normali e che noi stiamo facendo bene. Siamo secondi in campionato e siamo usciti ai gironi in Champions per un gol. I tifosi non devono dirci nulla di male. Noi teniamo i piedi per terra e andiamo avanti