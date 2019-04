Le parole del presidenze azzurro prima della sfida contro l’Arsenal.

18/04/2019 17:26

A poche ore dalla partita contro l'Arsenal, valida per il ritorno dei quarti di Europa League, ha parlato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis:

Il Napoli è formato da un gruppo di ragazzi straordinario che ha sempre dato tutto. In una stagione possono esserci alti e bassi, ma io non mi sono spaventato né strappato i capelli. Ancelotti è un allenatore di grande esperienza, una persona perbene e questi per me sono fattori molto importanti

Sull'avvicinamento alla sfida con i Gunners:

Andrò allo stadio alle 18.30. Li aspetterò lì e avrò tempo per parlare con Carlo Ancelotti. Ma non c'è molto da dire. Abbiamo affrontato in Champions League partite ben più complicate di questa, almeno sulla carta, e l’abbiamo fatto in maniera esemplare, uscendo da un girone infernale a testa alta, proprio come successo con Benitez. L’Arsenal ci ha preso in contropiede, forse l’abbiamo presa un po' distrattamente. Servirà concentrazione questa volta e potrebbe esserci anche una bella sorpresa

Sulla sfida pazzesca tra Manchester City e Tottenham:

Mi si è aperto un mondo vedendo Manchester-Tottenham. Questo è il calcio. L’Italia è la preistoria del calcio. Sembra che in Italia non ci divertiamo a giocare. Lo spettacolo di ieri è irripetibile in Italia, dove ci nascondiamo dietro una tattica. Il vero pericolo nell’affrontare una squadra inglese è questo

Infine su Cristiano Ronaldo: