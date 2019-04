Napoli-Arsenal: probabili formazioni, dove vederla, pronostico

I ragazzi di Ancelotti provano a ribaltare il 2-0 in favore dei Gunners.

di Redazione Fox Sports - 18/04/2019 10:13 | aggiornato 18/04/2019 10:17

Napoli-Arsenal è il ritorno dei quarti di finale di Europa League che si gioca giovedì 18 aprile al San Paolo di Napoli, fischio d'inizio ore 21.

Si riparte dal 2-0 dell'andata in favore dei Gunners, risultato ottenuto grazie alla rete di Ramsey ed all'autogol di Koulibaly.

L'arbitro di Napoli-Arsenal è il romeno Hategan, supportato dagli assistenti Sovre e Gheorghe, Ghinguleac il quarto uomo. Gli addizionali saranno invece Petrscu e Coltescu.

Statistiche e curiosità di Napoli-Arsenal

Getty Images Aaron Ramsey ha preso parte attiva ad almeno un gol nel 58% delle partite disputate in Europa League con la maglia dell’Arsenal (sette su 12), realizzando sei gol e fornendo due assist.

Unai Emery ha vinto 25 partite nella fase a eliminazione diretta di Europa League - più di ogni altro allenatore.

Dries Mertens ha partecipato attivamente a sette gol (due reti, cinque assist) in sette presenze casalinghe con il Napoli in tutte le competizioni nel 2019.

La prossima sarà la 300ᵃ presenza per Insigne e la numero 275 per Mertens (agganciando Gramaglia al 10° posto) con la maglia del Napoli in tutte le competizioni.

L’Arsenal ha giocato 180 palloni in area di rigore avversaria, almeno 44 più di ogni altra squadra nella fase ad eliminazione diretta dell’Europa League 2018/19; i ‘Gunners’, inoltre, sono secondi solo all’Eintracht (85) per tiri totali nel periodo (78).

La vittoria per 2-0 dell'Arsenal all'andata è stata la 17ᵃ volta in cui i Gunners hanno vinto con due o più gol di scarto una gara d’andata nel doppio turno a eliminazione diretta in grandi competizioni europee: sono andati avanti in ciascuna delle precedenti 16 occasioni.

Il Napoli è stato eliminato nelle ultime otto occasioni in cui ha perso la partita di andata di una doppia sfida in grandi competizioni europee; l’ultima volta in cui ha ribaltato il risultato dell’andata è stata nei quarti di finale della Coppa UEFA 1988/89 contro la Juventus (0-2 all'andata, 3-0 al ritorno).

L'ultima trasferta dell'Arsenal in Italia è stata negli ottavi della scorsa stagione di Europa League: successo 2-0 contro il Milan.

L'unica precedente partita casalinga del Napoli contro l'Arsenal è stata nella fase a gironi della Champions League 2013/14, con una vittoria partenopea per 2-0.

Napoli-Arsenal: probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Insigne, Milik.

Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Insigne, Milik. Arsenal (3-4-1-2): Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Ramsey, Xhaka, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang.

Napoli-Arsenal: dove vederla in TV e streaming

Napoli-Arsenal sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. La gara sarà presente anche su TV8, all'interno di Diretta Goal. Per vedere Napoli-Arsenal in streaming basterà collegarsi a Sky Go, piattaforma riservata agli abbonati Sky, oppure a Now TV, la web TV in abbonamento.

Quote 1X2 e pronostico di Napoli-Arsenal

Il pronostico dei bookmakers per Napoli-Arsenal è a favore dei ragazzi di Ancelotti, con la quota dell'1 che arriva a 1.7 su Bet365. Il 2 invece raggiunge il massimo di 4.75 su Betway. Ecco le quote di Napoli-Arsenal:

Betway

1: 1.7

X: 4.2

2: 4.75

Unibet

1: 1.68

X: 4.25

2: 4.75

Bwin

1: 1.67

X: 4.33

2: 4.5

Bet365