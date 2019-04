Dopo la vittoria ottenuta per 2-0 all'Emirates, l'Arsenal batte 1-0 il Napoli anche al San Paolo e vola in semifinale di Europa League. Nel post-partita Carlo Ancelotto ha commentato così a Sky Sport la prestazione dei suoi:

Su Insigne, fischiato da qualche tifoso presente al San Paolo al momento della sostituzione:

Era dispiaciuto per l'andamento della gara, ci teneva molto a fare bene. Non era arrabbiato per la sostituzione. C'è poco da fare, ora guardiamo avanti e facciamo bene nelle prossime partite. Cercheremo di fare meglio il prossimo anno. Stasera abbiamo perso un po' di ordine e non siamo riusciti a giocare al livello messo in mostra ad esempio contro PSG e Liverpool. Ma in questo momento della stagione si fa fatica a rendere al massimo. Cosa manca alle squadre italiane per fare bene anche in Europa? Credo conti la possibilità di investire, di acquistare e avere un fatturato alto. Da noi c'è la Juventus che fattura come le grandi ed è un caso che non sia in semifinale, non credo che questa situazione si ripeterà. Noi dobbiamo crescere pian piano investendo su giocatori giovani. Ovvio, ci saranno errori di gioventù come quello di Meret di stasera, ma in futuro questi giocatori cresceranno. Ripeto, il calcio italiano in Europa è ben rappresentato dalla Juventus