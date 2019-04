Tutti pazzi per il deflettore Ducati che dopo il Qatar era finito davanti alla Corte d'Appello della FIM. Honda, KTM e Aprilia hanno già un dispositivo simile e Valentino Rossi ha chiesto a Yamaha di realizzarne uno al più presto.

di Luigi Ciamburro - 18/04/2019 07:00 | aggiornato 18/04/2019 07:06

La stagione MotoGP si è aperta all'insegna delle polemiche sul deflettore montato sul forcellone posteriore della Ducati, il cui scopo primario è di raffreddare la gomma. Ma nonostante Honda, Aprilia, KTM e Suzuki abbiano dimostrato che il dispositivo generi downforce, la Corte d'Appello della FIM ha stabilito che l'appendice è regolare, in quanto la finalità aerodinamica è secondaria, quasi involontaria. I quattro costruttori hanno incassato il colpo pur chiedendo regole più chiare, ma per restare al passo con le tecnologie non hanno potuto fare altro che emulare il progetto di Borgo Panigale.

Ad eccezione di Andrea Dovizioso in Qatar, finora i vincitori degli altri due Gran Premi, Marc Marquez in Argentina e Alex Rins in Texas, non erano dotati del 'cucchiaio' al posteriore. Questo lascerebbe dubitare del suo reale vantaggio, almeno su alcuni circuiti. Ma considerando che è possibile ottenere un raffreddamento (dimostrato) della gomma di 7-8°C, mentre il guadagno aerodinamico conseguente sarebbe di 300 grammi a 180 Km/h, il dispositivo fa gola a tutti. Una soluzione che potrebbe essere applicata anche sulle future moto di serie, motivo per cui i vertici della Rossa sono orgogliosi della loro trovata.

Il mondo delle corse è sempre più tecnologico e sofisticato, ogni immagine degli avversari viene studiata per copiare idee, comprendere possibili vantaggi e riprodurre progetti. In campo aerodinamico Ducati è sempre stata all'avanguardia e fonte di ispirazione per gli altri team di MotoGP. A cominciare dalle prime winglets, fino alle carene alari modulari e allo splitter di quest'anno. A sua volta il team emiliano ha preso spunto da un dispositivo apparso a Valencia sulle Yamaha che aveva l'obiettivo, in caso di pioggia, di deviare l'acqua dal posteriore ed evitare il fenomeno dell'aquaplaning. A volte basta uno spunto per per copiare un'idea, studiarla e migliorarla per i propri obiettivi.

Le ali della Yamaha di Rossi nei test di Valencia

MotoGP, Marquez: "Il dispositivo crea downforce"

La prima squadra ad adottare lo spoiler Ducati, seppure con alcune modifiche, è stata la Honda nel corso delle FP2 ad Austin. Una scelta forse più politica che tecnica, dato che HRC ha presentato un primo progetto con finalità aerodinamiche che è stato bocciato dal direttore tecnico MotoGP Danny Aldridge. Il giorno seguente hanno avanzato un'appendice simile, ma con lo scopo primario di raffreddare il pneumatico. In questo secondo caso l'esponente FIM ha dato via libera, con il regolamento messo un po' alla berlina. Marc Marquez non ha nascosto che il dispositivo è capace di creare carico aerodinamico, ma i suoi vantaggi sulla RC213V sono ancora da accertare.

Abbiamo provato una nuova soluzione aerodinamica al posteriore. Crea downforce e aiuta in fase di frenata, ma non penso che faccia una grande differenza per la temperatura delle gomme. Sembra interessante, ma abbiamo ancora bisogno di più informazioni e di analizzare prima i dati. Ci sono anche alcuni fattori negativi. Ecco perché dobbiamo prima capire qual è la miglior soluzione per il nostro stile di guida.

Un altro costruttore che ha deciso di provare la pinna ispirata alla Ducati è Aprilia. Andrea Iannone e Aleix Espargarò sono rimasti ad Austin il giorno dopo la gara per un test privato, così da poter studiare alcuni aggiornamenti al pacchetto della RS-GP da portare a Jerez fra due settimane. Massimo Rivola lo aveva preannunciato prima del GP di Austin. Probabilmente si dovranno attendere i dati fluidodinamici prima di scegliere la versione definitiva.

La Ducati GP19 di Danilo Petrucci

Valentino Rossi: "Yamaha deve costruire uno spoiler"

Suzuki non ha ancora presentato un progetto di spoiler al posteriore, del resto non è stato necessario ad Alex Rins per vincere la sfida contro la Yamaha di Valentino Rossi in Texas. Ma Davide Brivio ha preannunciato nelle scorse settimane che sarebbe molto utile alla causa ed è facilmente ipotizzabile che la casa di Hamamatsu stia provvedendo a portare quanto prima un'appendice per la GSX-RR. KTM, da sempre contraria ad ogni appendice aerodinamica, stavolta non si è tirata indietro e ad Austin Johann Zarco ha testato un alettone posteriore nel corso delle FP4. Il pilota francese ha però avanzato dubbi sull'effettiva utilità dello spoiler.

Yamaha finora è rimasta un po' a guardare, ma Valentino Rossi ha espressamente richiesto ai tecnici di Iwata di restare al passo con i tempi, di evitare di tralasciare anche il più piccolo dettaglio. La YZR-M1 ha un deflettore simile ma solo per la pioggia.