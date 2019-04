Il fighter italo-macedone debutterà nella main card di UFC San Pietroburgo: a contendergli la vittoria il polacco Krzysztof Jotko.

di Massimiliano Rincione - 18/04/2019 21:20 | aggiornato 19/04/2019 00:25

Alen Amedovski è pronto al debutto in UFC. L'atleta italo-macedone, settimo fighter nostrano ad esordire nell'ottagono più importante delle MMA mondiali - e quinto attualmente nel roster -, affronterà un combattente tanto solido quanto ostico quale è Krzysztof Jotko. Un vero e proprio battesimo di fuoco per il fortissimo rappresentante dell'American Top Team Roma - camp gestito direttamente da Alessio Sakara, ex atleta UFC -, che se la vedrà con un fighter stabilmente tra le prime 20 posizioni al mondo per le 185 libbre e tra i prospetti più pericolosi della divsione.

Krzysztof Jotko, polacco di 29 anni, è uno dei contendenti più esperti della divisione: a dispetto dell'età ancora relativamente giovane per un fighter di questo livello, l'atleta dell'American Top Team è stato stabilmente uno dei membri della top 15 pesi medi per diversi anni. Cintura marrone di brazilian jiu-jitsu, Jotko è atleta completo, dotato di uno striking scolastico ma efficace e di un ground game solido. Attualmente reduce da 3 sconfitte di fila, il polacco può vantare un record complessivo di 19-4 nelle MMA ed un premio Performance of the Night conquistato a UFC Fight Night: MacDonald vs Thompson.

Alen Amedovski, dal canto proprio, approccia questo match da atleta imbattuto, e debutta nella main card di UFC San Pietroburgo dopo aver conquistato due devastanti vittorie per KO in altrettante apparizioni in Bellator. Pensate che gli sono bastati 1:51 per sbarazzarsi dei suoi ultimi due avversari in una delle gabbie più famose del mondo delle MMA: statistiche pazzesche per l'atleta gestito da Italian Top Fighters Management, che è ormai pronto a confrontarsi con i migliori pesi medi al mondo forte di una completezza tecnica e di una maturità raggiunta dopo anni vissuti da vera e propria promessa dell'intero movimento. A lui, e a le sue mani di cemento, il compito di far sognare tutti i fan italiani degli sport da combattimento.

Alen Amedovski official Facebook MMA: Alen Amedovski è pronto al debutto nella main card di UFC San Pietroburgo.

MMA: l'appuntamento con UFC Fight Night San Pietroburgo

Antenne decisamente drizzate dunque per il debutto UFC di Alen Amedovski, che aprirà la main card della Fight Night di San Pietroburgo affrontando Krzysztof Jotko. Appuntamento dunque a partire dalle ore 19:00 su DAZN, con commento italiano di Giacomo Brunelli che sostituirà, per l'occasione, Alex Dandi: il telecronista bolognese, infatti, è volato in Russia in qualità di manager di Alen per assisterlo in prima persona in vista di questo importantissimo impegno!