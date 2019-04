I piani del Manchester United per tornare a essere un top club

Cosa dovrà fare il Manchester United per tornare a essere un top club? L'obiettivo quarto posto in Premier e le scelte di mercato estive per rafforzare la squadra.

di Antonio Cunazza - 18/04/2019 12:59 | aggiornato 18/04/2019 13:04

L'eliminazione dai quarti di finale di Champions League si è rivelato un campanello d'allarme molto importante per il Manchester United. La doppia sfida contro il Barcellona ha messo in mostra tutto il divario tecnico che c'è tra le due squadre e sottolineato, ancora una volta, come i Red Devils siano una squadra in parte da rifondare.

L'ennesima prestazione superlativa di Leo Messi è stata soltanto la ciliegina per un Barça nettamente superiore alla squadra di Solskjær, nonostate una gara d'andata piuttosto in equilibrio con il vantaggio minimo dei catalani. Nel ritorno del Camp Nou, però, lo United ha palesato tutti i suoi limiti a questo livello di calcio, e fatto tornare d'attualità i problemi di un club che non riesce a trovare una direzione chiara per il futuro.

Per il Manchester United ora si apre una fase chiave della stagione: da una parte diventa imperativa la qualificazione alla prossima Champions League, raggiungendo un posto nelle prime quattro in campionato; dall'altra, l'estate dovrà portare decisioni chiave e investimenti importanti sul mercato per cambiare il volto della rosa e rinforzarla dove è necessario.

Jones e Smalling inseguono inutilmente un imprendibile Messi, nella sfida di ritorno di Champions League

Manchester United, il futuro passa dalla qualificazione alla Champions League

L'arrivo a metà dicembre di Ole Gunnar Solskjær sulla panchina dei Red Devils, al posto di Jose Mourinho, aveva ridato linfa e stabilità alla squadra, e portato una serie di risultati utili in serie che avevano fatto recuperare posizioni in campionato. Ma l'obiettivo principale rimane quello di un posto nelle prime quattro in Premier League e, al momento, lo United è sesto in una corsa di gruppo con Chelsea, Arsenal e Tottenham che potrebbe vederlo fuori dai giochi a fine stagione.

Così come Mourinho era stato esonerato nel momento in cui la squadra era finita molto lontana dal quarto posto in classifica, e senza prospettive di miglioramento, allo stesso modo Solskjær deve puntare tutto sul piazzamento-Champions per dare un senso alla stagione e una chance di rifondazione al club. Solo confermando il posto nel massimo torneo continentale del prossimo anno, il Manchester United potrà sfruttare il conseguente ritorno d'immagine ed economico per rafforzare la rosa.

A questo si aggiunge, inoltre, la solidità della posizione dello stesso Solskjær, confermato dal club con un contratto di tre anni dopo l'iniziale posizione di "traghettatore". Una conferma arrivata a stagione in corso, sulla scia dell'impresa di Parigi negli ottavi di Champions che, però, potrebbe diventare solo una bella parentesi in una stagione fallimentare, se la squadra non riuscirà a cambiare marcia in questo finale di campionato.

L'undici titolare dei Red Devils sceso in campo a Barcellona: la metà di loro potrebbe essere sul mercato in estate

Manchester United, chi resta e chi partirà in estate?

In parallelo alla questione degli obiettivi stagionali, il Manchester United dovrà forzatamente operare delle scelte di mercato in estate. La rosa attuale, già assemblata male nella gestione-Mourinho e ora ereditata da Solskjær, ha necessità di essere in parte stravolta con un progetto a medio termine:

Siamo riusciti ad arrivare fin qui ma ora abbiamo un grande lavoro da fare per migliorare questa squadra, e i prossimi due anni saranno decisivi. Dobbiamo ricostruire questa squadra e senz'altro arriveranno almeno due acquisti importanti già in estate.

Solskjær non dovrà solo pensare agli acquisti, ma anche alle cessioni. Chi potrebbe partire in estate? Ashley Young, Antonio Valencia, Chris Smalling e Matteo Darmian sono tutti giocatori in uscita, per motivi anagrafici o tecnici. Così come continuano a esserci dubbi Juan Mata e Nemanja Matic, mentre anche Alexis Sanchez sembra sacrificabile, anche per questioni di ingaggio e di aspettative non confermate.

Lo United dovrà ricostruirsi attorno a Paul Pogba e alle stelle offensive Rashford e Martial, con Bailly, Lindelöf e De Gea perni del pacchetto difensivo. In entrata occhi puntati su Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Saul Niguez (Atlético Madrid) e Kalidou Koulibaly (Napoli). Ma tutto sarà legato a un percorso di risalita che Solskjær dovrà essere bravo a gestire già da questo cruciale finale di campionato.