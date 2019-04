Da quando sono stati acquistati dallo sceicco Mansur, i Citizens hanno speso cifre folli sul mercato in rapporto a quanto sono stati capaci di vincere sul campo.

Adesso che la sonata è finita è facile sparare sul pianista. Ma quanti accordi, pardon acquisti, ha sbagliato o per lo meno strapagato il Manchester City in questi ultimi anni, e sono sono ormai 11, di proprietà emiratina?

Ieri sera, in un match ad altissima intensità, la squadra di Guardiola ha dovuto dire addio per l'ennesima volta ai sogni di gloria europea. E sì che di fronte aveva un Tottenham incerottato e con le stampelle, una squadra espressione di un club che ha investito fino all'ultimo penny nel nuovo stadio, tanto che alla voce spese nella contabilità dell'ultimo mercato c'è scritto zero.

Non che i Citizens avessero fatto follie - "solo" 77 milioni di uscite, la gran parte, oltre 67, spesi per Mahrez che ieri, come spesso è capitato in stagione, scaldava la panchina - ma l'anno prima erano stati 317,50 e nelle due stagioni precedenti avevano sempre abbondantemente superato i 200 milioni di euro.

Manchester City: 1,7 miliardi per una semifinale di Champions League

Eppure i conti non tornano. Andiamo con ordine, partendo dall'acquisto del club da parte dello sceicco Mansur nel settembre 2008. Lo scopo era quello di fare del Manchester City uno dei club più importanti d'Europa e, insieme, promuovere la Etihad Airways. Per dimostrare le sue buone intenzioni, la nuova proprietà approfittò subito delle ultime ore di calciomercato per accaparrarsi dal Real Madrid Robinho che stava per firmare col Chelsea: un assegno da 42 milioni e contenti tutti, tranne Abramovich ovviamente.

L'anno dopo arrivarono Adebayor, Tevez e Lescott, una novantina di milioni in totale, poi Dzeko, Balotelli, Agüero (nel 2011 costò 40 milioni ma fu uno dei migliori acquisti di sempre) ma anche Nasri, Jovetic e la meteora Bony, tutti pagati fior di milioni naturalmente. Un totale? Bè, forse vale la pena di dividere in due parti: l'era pre-Guardiola, cioè dal 2008 al 2016, nella quale sono stati spesi 1 miliardo e 53 milioni di euro e quella in cui Pep ha avuto carta bianca - le ultime 3 stagioni - che ha registrato uscite per 608 milioni. Complessivamente la proprietà emiratina ha speso, dunque, 1 miliardo e 661,95 milioni di euro, a fronte - a proposito di Fair Play Finanziario - di 468,77 milioni di entrate derivanti da cessioni. Evitando fin troppo facili paragoni populisti con club come Ajax o Monaco, nello stesso periodo il Real Madrid, in fondo il vero modello di Mansur, ha speso circa il 30 % in meno e incassato il 40% in più, ottenendo oltre tutto ben altri risultati.

Già, i risultati: 3 Premier League e una schiera, discreta per carità, di coppe nazionali vinte in 11 stagioni, mentre in Europa, raggiunta la Champions League nella stagione 2011-12, il Manchester City è uscito due volte nella fase a gironi, tre negli ottavi, due nei quarti e ha raggiunto solo una volta la semifinale. Era il 2016, ultimo anno dell'era pre-Guardiola. Già, perché il catalano - che con Barcellona e Bayern Monaco era sempre arrivato almeno in semifinale - era stato voluto tre anni fa per fare il salto di qualità ma, almeno per ora, ha sostanzialmente fallito: oltre che dagli Spurs quest'anno, era stato fatto fuori dal Liverpool l'anno scorso e due anni fa addirittura dal Monaco. E fa un certo effetto sentire Pep recriminare per il presunto fallo di mano di Llorente: a freddo forse capirà che le cause vanno cercate altrove.