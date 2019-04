Il club bianconero ha comunicato che il centrocampista tedesco dovrà operarsi al ginocchio destro: la sua stagione termina qui.

di Redazione Fox Sports - 18/04/2019 16:55 | aggiornato 18/04/2019 17:00

La stagione di Sami Khedira finisce anticipatamente. Dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Ajax di ten Hag, la Juventus ha comunicato che il centrocampista tedesco si sottoporrà a un intervento chirurgico per risolvere i problemi cronici al ginocchio destro.

A poco più di un mese dalla fine del campionato (l'ultima giornata è in programma il 26 maggio) e con la squadra di Allegri a un punto dalla vittoria matematica dello Scudetto, significa che l'ex Real Madrid tornerà in campo direttamente in estate per preparare al meglio la prossima stagione.

Per le prossime gare - recita il comunicato della Juventus - Khedira non sarà a disposizione. Il centrocampista accusa infatti delle problematiche al ginocchio destro in corso di accertamento e per le quali si rende necessario un approccio chirurgico

Così invece su Twitter il giocatore:

Dopo quattro mesi di continui fastidi al ginocchio, ho deciso di sottopormi a un intervento chirurgico per guarire completamente. L'operazione è in programma nelle prossime settimane. Il mio obiettivo è tornare al 100% per l'inizio della prossima stagione. Non vedo l'ora di combattere per raggiungere i nostri obiettivi

After four months of continuous pain in my knee - some days worse than others - I have decided to undergo surgery, letting it fix and heal fully. The surgery is planned to take place in the next two weeks. #SK6 (1/2) pic.twitter.com/Y8Jghdrpks — Sami Khedira (@SamiKhedira) April 18, 2019