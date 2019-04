Juventus, Dybala: "Il dolore passerà, c'è sempre un'altra stagione..."

L'attaccante argentino scrive su Twitter proiettandosi alla prossima stagione.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 18/04/2019 15:45 | aggiornato 18/04/2019 17:49

Paulo Dybala guarda avanti e cerca di mettersi alle spalle la sconfitta contro l'Ajax che è valsa l'eliminazione della Juventus ai quarti di Champions League. L'attaccante argentino, che contro gli olandesi ha lasciato il campo anticipatamente per un problema al quadricipite e sarà quindi out contro la Fiorentina, si è affidato a Twitter per esprimere il suo stato d'animo:

I capitani soffrono ancora di più per le sconfitte. Le superano lentamente, in silenzio. Il dolore passerà, ma il bello dello sport è che c’è sempre un altro trofeo, un'altra Coppa, un'altra stagione. Vamos!

Ad oggi Dybala ha collezionato 39 presenze e 10 gol in stagione. Cinque li ha messi a segno in campionato e altrettanti in Europa. Numeri non proprio esaltanti per uno come lui abituato a vestire i panni del protagonista. La Joya già pensa alla prossima stagione che per lui dovrà essere quella del riscatto.