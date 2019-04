Dopo la brutta batosta subita in Champions contro l'Ajax, in casa bianconera ci si chiede quale possa essere il futuro del tecnico.

di Vincenzo Corrado - 18/04/2019 16:36 | aggiornato 18/04/2019 16:41

L'eliminazione ai quarti di finale di Champions League, subita per mano dei terribili ragazzi dell'Ajax di ten Hag, ha profondamente scosso la Juventus, affossata dal gioco spumeggiante dei giovani Lancieri. Qualità tecnica, velocità, tenacia, sono le armi con le quali gli olandesi sono riusciti a passare il turno ai danni della favoritissima formazione di Allegri, che non è riuscito a far esprimere una chiara identità di gioco ai suoi nonostante i campioni presenti in rosa, Cristiano Ronaldo in primis.

In molti sono finiti nel mirino della critica, a cominciare dal tecnico che è stato il principale esposto sul banco degli imputati, reo secondo molti di essere troppo conservativo e poco spregiudicato, di aver gestito male le risorse e di avere una mentalità poco europea, quella che ti consentirebbe di sollevare la coppa dalle grandi orecchie. Coppa che è ormai da anni il grande sogno e ossessione dei tifosi bianconeri.

L'eliminazione dalla Champions League ai quarti di finale presuppone diverse conseguenze per la società e la squadra di Massimiliano Allegri. Durante il prossimo impegno in campionato in casa contro la Fiorentina, la Juve ha la possibilità di laurearsi campione d'Italia per l'ottava volta consecutiva, ma questo nuovo record e la conquista della Supercoppa italiana potrebbero non bastare al tecnico livornese per assicurarsi la permanenza in panchina.

Massimiliano Allegri durante la partita che è costata l'eliminazione della Juventus dalla Champions League

Allegri e il suo futuro sulla panchina della Juventus

Subito dopo la sconfitta contro l'Ajax, il presidente Andrea Agnelli e il tecnico si sono presentati ai microfoni dichiarando entrambi di voler continuare sulla strada intrapresa insieme: il patron ha infatti confermato l'allenatore per la prossima stagione e Allegri ha dichiarato la sua volontà di rimanere a Torino. Tuttavia la situazione non è così chiara e scontata come potrebbe sembrare.

Le parti in causa si incontreranno nuovamente nei prossimi giorni, stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, per delineare le prossime mosse. Ma soprattutto, dovranno capire se le loro idee per il futuro combacino o meno. In ballo ci sono, tra le altre cose, le strategie di mercato, che riguardano i nuovi innesti per migliorare ulteriormente la rosa, eventuali cessioni pesanti, ma anche le idee di gioco, che mai come quest'anno sono rimaste nascoste.

Se alla fine dell'incontro i due riusciranno ad arrivare ad una soluzione che soddisfi tutti, allora si potrebbe pensare anche ad un rinnovo di contratto per Allegri fino al 2022. In caso contrario, potrebbe succedere di tutto. Alcune indiscrezioni rivelano che in caso di clamoroso esonero dell'attuale allenatore juventino, potrebbe tornare in auge il nome dell'ex Antonio Conte, sempre libero dopo l'addio al Chelsea. Senza dubbio, dopo la prestazione in Champions League, alla Juve serve un cambio di rotta. Che sia con o senza Allegri, verrà presto svelato.