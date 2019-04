Inter-Roma: dove vederla, probabili formazioni, info biglietti

La gara di San Siro è un appuntamento chiave per la lotta Champions.

di Redazione Fox Sports - 18/04/2019 20:19 | aggiornato 18/04/2019 20:25

Inter-Roma è il match valido per la 33ª giornata di Serie A in programma il sabato di pasqua, 20 aprile, alle 20.30 a San Siro.

Il match vede l'Inter in cerca dei tre punti per mantenere al sicuro il terzo posto, mentre i giallorossi arrivano a San Siro per cercare di insidiare il Milan, quarto.

L'arbitro di Inter-Roma sarà Guida, supportato dagli assistenti Meli e Valeriani, Manganiello il quarto uomo. Al VAR ci sarà Calvarese, coadiuvato da Vivenzi.

Statistiche e curiosità di Inter-Roma

È da ottobre 2017 che l’attaccante della Roma Edin Dzeko, in gol nell’ultimo match contro l’Udinese, non trova la rete in due gare consecutive di Serie A.

Sei dei 15 gol (il 40%) in Serie A di Matías Vecino dell’Inter sono arrivati contro squadre della regione Lazio: tre alla Lazio, due alla Roma e una al Frosinone.

Keita Baldé dell’Inter ha segnato tre gol nelle sue ultime due sfide di massimo campionato contro la Roma: contro nessuna squadra ha realizzato più reti in Serie A.

L’Inter ha segnato 22 reti con i suoi centrocampisti, di cui otto degli ultimi 11 gol in Serie A: solo l’Atalanta (25) ha segnato di più con questo reparto nel campionato in corso.

Sfida tra due delle tre squadre (Roma 21 e Inter 19) che hanno segnato più reti su calcio da fermo in questo campionato, solo la Juventus ha fatto meglio (22).

L’Inter non ha trovato il gol nelle ultime due gare interne di Serie A: non arriva a tre partite casalinghe di fila senza segnare dall’aprile 1992.

La Roma ha già perso sei gare in trasferta in questa Serie A: nelle precedenti cinque stagioni i giallorossi avevano registrato al massimo cinque sconfitte esterne al termine del campionato.

La Roma ha perso al Meazza in questo campionato contro il Milan, nelle ultime 17 stagioni di Serie A solo una volta i giallorossi sono usciti sconfitti da entrambe le sfide a San Siro contro le due milanesi (nel 2014/15).

La sfida tra Inter e Roma potrebbe essere la prima tra due squadre di Serie A a raggiungere i 500 gol (attualmente a 497).

L’Inter ha vinto solo una delle ultime sei sfide di Serie A contro la Roma: tre pareggi e due successi giallorossi nel parziale.

Probabili formazioni Inter-Roma

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

Inter-Roma: dove vederla in TV e streaming

Inter-Roma sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere Inter-Roma in streaming basta collegarsi a Sky Go, piattaforma riservata agli abbonati Sky, oppure a NOW TV, la web tv in abbonamento.

Inter-Roma: info biglietti e prezzi

I biglietti di Inter-Roma sono disponibili online attraverso il sito ufficiale dell'Inter e nei punti vendita autorizzati VivaTicket. Di seguito i prezzi dei biglietti per Inter-Roma:

Poltroncina rossa centrale: 195€

Poltroncina Rossa: 165€

Primo rosso: 125€

Primo rosso laterale: 85€

Tribuna arancio centrale: 155€

Tribuna arancio: 135€

Poltroncina arancio centrale: 165€

Poltroncina arancio centrale (161-159): 135€

Primo arancio laterale lato blu: 75€

Secondo rosso: 65€

Secondo rosso centrale: 75€

Secondo arancio: 60€

Secondo arancio centrale: 70€

Secondo blu: 40€

Settore ospiti: 35€

Quote 1X2 e pronostico di Inter-Roma

Il pronostico dei bookmakers per Inter-Roma è a favore dei nerazzurri, con la quota dell'1 che raggiunge il massimo di 1.83 su PlanetWin. La Roma invece è quotata 4.5 su William Hill. Ecco le quote 1X2 di Inter-Roma:

Bet365

1: 1.8

X: 3.6

2: 4.5

William Hill

1: 1.78

X: 3.75

2: 4.5

Bwin

1: 1.8

X: 3.75

2: 4

PlanetWin