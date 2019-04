Napoli-Arsenal è la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League . I ragazzi di Ancelotti cercano di staccare il pass per le semifinali, ma per farlo devono ribaltare il 2-0 subito all'andata sul campo dei Gunners. Dal canto loro, i Gunners contano su una statistica che vede Emery come l'allenatore più vincente nella fase ad eliminazione diretta dell'Europa League: 25 gare vinte per lui, più di chiunque altro.

