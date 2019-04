Blues in semifinale grazie alle reti di Pedro (doppietta), Deli (autogol) e Giroud. Di Soucek e Sevcik (doppietta) i gol cechi.

di Redazione Fox Sports - 18/04/2019 22:45 | aggiornato 19/04/2019 00:16

Chelsea-Slavia Praga è il match di ritorno dei quarti di finale di Europa League. All'andata la squadra di Sarri si è imposta 1-0 grazie alla rete di Marcos Alonso, arrivata a 4 minuti dal 90esimo. Adesso i Blues cercano la vittoria per approdare in semifinale, forti anche delle statistiche: lo Slavia Praga, infatti, ha ribaltato uno svantaggio dell'andata solo 4 volte su 12. Inoltre, la squadra ceca è stata eliminata nelle quattro occasioni in cui ha perso l'andata in casa.

Finisce 4-3 per i Blues che volano in semifinale grazie alle reti di Pedro (doppietta), Deli (autogol) e Giroud. Di Soucek e Sevcik (doppietta) i gol cechi. L'andata della semifinale di Europa League tra Chelsea ed Eintracht Francoforte si giocherà il 2 maggio, mentre il ritorno è fissato per il 9.