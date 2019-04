I Reds calano il poker con Mané, Salah, Firmino e van Dijk: ora in semifinale c'è il Barcellona.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 18/04/2019 00:33 | aggiornato 18/04/2019 00:38

Porto-Liverpool è il ritorno dei quarti di finale di Champions League che vede la squadra di Klopp alla ricerca del pass per le semifinali dopo la vittoria ottenuta all'andata ad Anfield. La determinazione non manca però al Porto, che cerca di andare avanti grazie alla statistiche che vedono la squadra di Conceiçao sempre vincente in casa (quattro volte su quattro). Adesso però i portoghesi ripartono dal 2-0 subito all'andata in virtù dlelle reti di Keita e Firmino, e cercano di ribaltare il risultato al do Dragao.

Finisce però con un netto 4-1 per la squadra di Klopp, che va a segno con Mané al 26', Salah al 65', Firmino al 77' e van Dijk all'84'. Inutile la rete di Miliato al 69' per il momentaneo 2-1. Adesso gli inglesi affronteranno in semifinale il Barcellona, con l'andata che si giocherà martedì 30 aprile alle 21.