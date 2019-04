Al 21' ancora Sterling firma la sua personale doppietta e riporta avanti i suoi sfruttando al meglio l'assist di de Bruyne. Al 59' Aguero cala il poker con un destro terrificante che buca Lloris. Sarebbe il gol della qualificazione, ma al 73' Llorente di anca (e forse anche un po' col braccio) fissa il risultato sul 4-3 regalando la semifinale ai suoi. In pieno recupero Sterling segna il 5-3, ma l'arbitro annulla grazie al VAR per un fuorigioco millimetrico di Aguero. Ora gli Spurs affronteranno l'Ajax, con l'andata che si giocherà martedì 30 aprile alle 21, in contemporanea con l'altra semifinale.

Manchester City-Tottenham è il ritorno del quarto di finale di Champions League che vede i Citizens inseguire gli Spurs dopo la sconfitta (1-0) subita a Londra nella gara d'andata. Il gol di Son e il rigore sbagliato da Aguero hanno condannato la squadra di Guardiola, che nel match dell'Etihad Stadium si ritrova a dover ribaltare il risultato e vincere con almeno due gol di scarto. Il Tottenham è senza Harry Kane, infortunatosi proprio sette giorni fa dopo uno scontro con Fabian Delph: per l'attaccante la stagione è finita in anticipo.

I Citizens vincono 4-3 ma a volare in semifinale sono gli Spurs. A segno per i padroni di casa Sterling (doppietta), Bernardo Silva e Aguero, per gli ospiti Son (doppietta) e Llorente.

