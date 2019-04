Capello: "La Juventus non ha il ritmo Champions, in Italia si allena"

Dalla notte magica di Wembley, Pep non parteciperà più ad una finale di Champions. Ma c’è di peggio. Nei successivi quattro anni si fermerà sempre al penultimo atto. Prima nel 2012, l’ultimo anno al Barça, per mano del Chelsea di Di Matteo che vincerà la competizione. Poi nel triennio alla guida del Bayern Monaco: nel 2014 il carnefice fu il Real Madrid, nel 2015, ironia della sorte, il "suo" Barcellona e, infine, nel 2016 l'Atletico Madrid. Al primo anno alla corte dei Citizens esce agli ottavi per mano del Monaco, vincendo 5-3 in rimonta l'andata e perdendo 3-1 al ritorno. Conosciamo l'epilogo delle ultime due edizioni della competizione. Il calcio dà, il calcio toglie.

La parte più subdola racconta che nei primi tre anni da allenatore al Barcellona, Pep è riuscito ad alzare due Champions. La prima nel 2009 a Roma contro il Manchester United di Sir Alex Ferguson. Indimenticabile. La prima e unica finale tra gli eterni rivali Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, vinta dai blaugrana per 2-0 grazie ai gol di Eto’o e della Pulce. Quell’anno l’inventore del Tiki Taka completò il Triplete con la Liga e la Coppa di Spagna. Il secondo trionfo è datato 2011 (dopo essere stato eliminato nel 2010 dall’Inter di Mourinho in semifinale). La vittima? Ancora i Red Devils: a Wembley finisce 3-1, vanno a segno Pedro, Messi e Villa (di Rooney il momentaneo 1-1).

Per Pep è la seconda eliminazione consecutiva, in un derby inglese, ai quarti di finale. L’anno scorso fu il Liverpool di Klopp a condannarlo (3-0 a Liverpool e 1-2 a Manchester). Ma questa è solo una parte della maledizione.

Strano il calcio. Ti fa toccare il cielo con un dito per poi farti odiare di essertene perdutamente innamorato. Per informazioni chiedere di Pep Guardiola e del suo rapporto con la Champions League che si può riassumere con un aggettivo: maledetto . Ma andiamo con ordine.

Il catalano, dopo aver vinto due Champions nei primi tre anni al Barcellona, non ha più raggiunto la finale, fermandosi quattro volte in semifinale, due ai quarti e una agli ottavi.

