Il talento classe 2000, veloce in campo come nella vita, da quando si è trasferito al Borussia Dortmund nel 2017 ha bruciato le tappe. La storia di un predestinato che nessuno riesce a fermare.

18/04/2019

Da anni protagonista assoluto del calciomercato, che lo ha visto investire cifre clamorose per costruire pezzo dopo pezzo una squadra che oggi è una macchina quasi perfetta, può sorprendere che il Manchester City sia stato al centro anche di una delle più grandi beffe della storia recente. Eppure non si può che definire così la cessione, per appena 8 milioni di euro, di quello che può essere tranquillamente considerato il millennial più forte in circolazione: Jadon Sancho.

Talento straordinario sbocciato nelle strade din un quartiere malfamato - lui stesso si è definito uno "street footballer" - e poi capace di affrontare un esame dopo l'altro bruciando continuamente le tappe, Jadon Sancho ha lasciato il Manchester City per unirsi al Borussia Dortmund nell'ultimo giorno del calciomercato estivo 2017 dopo che i Citizens avevano tentato in ogni modo di rinnovare il suo contratto in scadenza.

Una scelta a dir poco coraggiosa quella di questo giovane talento: lasciare una tra le realtà più forti al mondo e farlo di propria volontà, per giocare, rifiutandosi di aspettare il proprio turno in una squadra di campioni. Arroganza? Incoscienza? Coraggio? O semplice consapevolezza dei propri mezzi e volontà di andare incontro a un destino di grandezza che sembra già scritto? Neanche due anni dopo Jadon Sancho sembra avere già risposto con i fatti a questa domanda.

Calciomercato, alla scoperta di Jadon Sancho

Rapido di testa e di gambe, dotato di uno scatto bruciante e di una grande facilità di movimenti che lo porta a compiere brusche e spiazzanti "sterzate" palla al piede, Jadon Sancho abbina alle eccellenti doti atletiche qualità tecniche di prim'ordine sviluppate fin da giovanissimo giocando per strada con gli amici. È qui che il giovanissimo talento originario di Trinidad & Tobago ha imparato i numerosi trucchi che ancora adesso sfoggia in partita, capaci di disorientare anche gli avversari più esperti e conseguenza di quel coraggio che a volte sfiora l'incoscienza che lo contraddistingue quando è in possesso del pallone.

La formazione nelle varie scuole calcio giovanili non ha infatti soffocato l'istinto naturale del ragazzo, capace di dare il suo meglio in campo aperto ma anche di destreggiarsi benissimo in spazi ristretti. Per questo Sancho può giocare in tutti i ruoli d'attacco: in origine attaccante esterno sinistro, abile a rientrare verso la porta per colpire con il destro, con il tempo si è spostato sulla fascia opposta senza perdere in brillantezza e pericolosità. La discreta stazza fisica - è alto 180 centimetri - fa presumere che possa in futuro distinguersi anche nel ruolo di trequartista o seconda punta, posizioni che comunque ricopre saltuariamente nel corso dei 90 minuti in cerca dello spazio per colpire.

Forse Jadon Sancho deve migliorare ancora nella visione di gioco e nella concretezza: capita infatti che non sempre abbia la lucidità necessaria per aprire l'azione, che fatichi a smarcarsi e che si intestardisca un po' troppo in numeri e dribbling a volte fini a se stessi. Difetti di gioventù che potranno sicuramente essere limati con una maggiore esperienza e che già oggi, dopo quasi due stagioni da professionista, sembrano via via meno frequenti. Un grande punto di forza è la personalità, che lo porta ad affrontare le gare con la stessa naturalezza con cui giocava per le strade di Kennington, sognando di emulare l'idolo d'infanzia Ronaldinho.

In dribbling oltre ogni ostacolo

Cresciuto nel quartiere di Kennington, quartiere ad alto tasso di criminalità dove un tempo la Nazionale inglese giocava le sue prime partite in epoca vittoriana e dove nello stesso periodo andava in scena la finale della FA Cup, Sancho entra a 7 anni nel settore giovanile del Watford e a 11 anni lascia il luogo in cui è cresciuto quando il club gli prospetta l'ingresso, tramite una borsa di studio, in una scuola satellite, la Harefield Academy. Appena 14enne diventa protagonista di un vero e proprio intrigo di calciomercato quando lascia gli Hornets per accasarsi al Manchester City, che per averlo spende una cifra che tra clausole varie arriverà intorno alle 500mila sterline.

Che si tratti di un vero e proprio gioiello è fuori discussione: nella sua prima stagione intera ai Citizens Jadon Sancho brucia le tappe in modo impressionante, mettendo insieme 17 gol e 5 assist in 26 partite con la squadra giovanile e guadagnandosi, già stella dell'Inghilterra Under 17, la chiamata nelle riserve: 7 gare giocate, 3 reti e 2 assist valgono l'interessamento di numerosi club ma non la chiamata in prima squadra, complice anche un rinnovo contrattuale che per il City si rivela più complesso del previsto.

Sancho vuole giocare, non vuole fermarsi, è convinto di avere tutte le qualità per giocare ai massimi livelli. Lo dimostra nel maggio 2017, trascinando l'Inghilterra Under 17 fino alla finale degli Europei di categoria e prendendosi, grazie ai 5 gol segnati, il premio come miglior giocatore della manifestazione. È qui che pare maturi l'idea di lasciare i Citizens, possibilità che si concretizza poi nell'ultimo giorno di calciomercato con il trasferimento al Borussia Dortmund per 8 milioni di euro. Può sembrare un passo azzardato, ma certo non lo è per chi come Jadon non si è mai fatto spaventare da nessun ostacolo.

Really pleased to get my first BVB start n 90 minutes in front of our home crowd!

A moment I will never forget 🙏🏼 #JS7 pic.twitter.com/pI5xO2vvwS — Jadon Sancho (@Sanchooo10) January 14, 2018

Esplosione a Dortmund

Il tempo gli darà ragione: impegnato con l'Inghilterra nei Mondiali Under 17 in India, deve lasciare la competizione - vinta dai ragazzi guidati dal ct Steve Cooper - per esordire in Bundesliga il 21 ottobre 2017, 6 minuti nel pari 2-2 tra Borussia Dortmund e Eintracht Francoforte. L'esordio da titolare arriva tre settimane più tardi contro il Wolfsburg, gara che segna il vero e proprio esordio come professionista: infortuni a parte, infatti, Sancho non uscirà più dalla formazione iniziale né con il tecnico olandese Bosz né con l'austriaco Stoger chiamato a metà stagione. Il 21 aprile 2018, 31esimo turno di campionato, stende il Bayer Leverkusen segnando il primo gol in giallo-nero e servendo due assist a Philipp e Reus per il 4-0 finale.

Nella stagione in corso Jadon Sancho ha ulteriormente innalzato il proprio livello di rendimento grazie al nuovo tecnico Lucien Favre, che lo ha spostato da sinistra a destra trasformandolo in un'ala inarrestabile: a oggi l'inglese, 19 anni compiuti a fine marzo, ha messo insieme 36 gare condite da 9 reti e la bellezza di 18 assist, numeri che lo hanno trasformato in uno dei più grandi protagonisti della Bundesliga e del calcio europeo e che a inizio stagione erano stati messi in conto dal club renano, che preventivamente aveva prolungato di due anni il contratto in scadenza nel 2020. L'attuale accordo scade così nel 2022, ma è probabile che mantenendo questo standard di rendimento si parlerà molto prima di Sancho e dei più grandi top club al mondo in ottica calciomercato.

Il primo millennial dell'Inghilterra

Dieci giorni dopo il rinnovo contrattuale con il Borussia Dortmund, il club che ha avuto il coraggio di lanciarlo e di investire una cifra comunque importante su un ragazzino mai visto a livello "senior", è arrivata per Jadon Sancho anche la gioia della prima convocazione nell'Inghilterra dei grandi, conseguenza apparentemente logica dopo aver fatto sfracelli a livello giovanile ma che invece, come insegna la storia del calcio, è traguardo tutt'altro che scontato.

Avevo appena finito gli allenamenti a Dortmund, stavo per andare a casa e ho ricevuto un messaggio da parte di un membro dello staff tecnico. Mi ha detto "Congratulazioni per essere stato scelto per l'Inghilterra". È un sogno che si avvera.

Il ct Gareth Southgate ha voluto premiare il ragazzo con una chiamata che è entrata nella storia: Jadon Sancho è infatti il primo millennial di sempre a indossare la maglia dell'Inghilterra, seguito qualche mese dopo da Callum Hudson-Odoi del Chelsea, giocatore con caratteristiche simili al gioiello del Borussia Dortmund e non a caso finito nel mirino del Bayern Monaco, che con i Blues ha tentato a gennaio di ripetere - senza fortuna - l'operazione conclusa a suo tempo dai renani con il City.

Dopo i 12 minuti giocati contro la Croazia in sostituzione di Sterling, stella del City e giocatore a cui per molti versi può essere già accostato, Sancho ha collezionato altre 3 presenze con l'Inghilterra, di cui 2 da titolare contro Stati Uniti e Repubblica Ceca in cui sono arrivati altrettanti assist. Nonostante la concorrenza sia folta e di ottimo livello, la sensazione è che presto, come già avvenuto a livello di club, il ragazzo diventerà un punto fermo anche della Nazionale dei Tre Leoni.

Jadon Sancho in pillole