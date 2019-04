La vittoria contro il Troina vale la promozione in Serie C e il ritorno tra i professionisti. Da Brienza a Di Cesare fino al tecnico Cornacchini: tutti i protagonisti della cavalcata.

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 18/04/2019 20:25 | aggiornato 19/04/2019 00:30

Riecco il Bari, di nuovo tra i pro. I galletti possono finalmente uscire dall'incubo, un oblio iniziato con la crisi di Cosmo Giancaspro e il fallimento. Ma anche la notte più lunga, alla fine, conosce l'alba e la svolta porta il nome -o meglio il cognome- De Laurentiis. Aurelio e il figlio Luigi rilevano il titolo sportivo, scelti dal sindaco Antonio De Caro che valuta il loro progetto come quello più credibile per il rilancio del club.

Un progetto lungo, partito però al meglio perché la promozione è centrata al primo colpo. La vittoria in casa del Troina, arrivata grazie al rigore firmato da bomber Simeri, ha regalato ai biancorossi la promozione in Serie C. Ed è stata subito festa.

Il coro del resto è unanime: "Vincere non è mai semplice, nemmeno in D". Vero perché il rischio che una categoria sconosciuta potesse diventare un campo minato c'era, anche per una corazzata come quella pugliese. Ma la cavalcata è stata inarrestabile, tanto da portare alla promozione con due giornate d'anticipo. Nove punti di vantaggio sulla Turris seconda, ben 25 sul Marsala terzo. Il Bari ha fatto quasi un campionato a sé, merito di una squadra con valori molto importanti.

Il Bari è tornato tra i professionsti

Bari, i protagonisti del rilancio

Costruita con intelligenza da Matteo Scala: il direttore sportivo voluto dai De Laurentiis. Per lui subito strada in salita, perché c'era da costruire la rosa in tempi ridottissimi. E una rosa che fosse il più competitiva possibile. Una grossa mano gliel'hanno data due veterani come Franco Brienza e Valerio Di Cesare che hanno scelto di rimanere e seguire il Bari anche in Serie D. Giocatori questi extra lusso per la categoria. Basti pensare che da centrale difensivo Di Cesare ha comunque segnato sette gol. Uno dei grandi colpi di Scala è arrivato a centrocampo con l'acquisto di Bolzoni dopo lo svincolo dallo Spezia.

Importanti anche gli innesti di Floriano e Simeri in attacco. Coppia da 23 gol. Il primo, classe '86, autore di 12 reti in 27 presenze e una vita spesa tra B e C con le maglie di Alessandria, Mantova, Carrarese, Pisa e Foggia tra le altre. Il secondo, sette anni in meno, dopo i gol con Rende, Potenza e Folgore Caratese ha trovato a Bari la sua dimensione ideale. Attenzione al classe 2000 Christian Langella, 22 presenze e tre gol in campionato, ha qualità interessanti ed è stata una delle rivelazioni della stagione insieme al portiere Marfello (di scuola Napoli).

Grande merito però non può non andare alla guida sicura di Giovanni Cornacchini. La pressione sull'ex tecnico dell'Ancona era altissima, ogni risultato diverso dalla promozione sarebbe stato vissuto come un fallimento. Ma l'allenatore ha saputo gestire la situazione e la stagione con intelligenza. Il Bari ha giocato spesso un calcio godibile, abbinando estetica e risultati. Sognava un finale del genere, covava questa speranza dentro di sé da mesi, ha sfogato la tensione accumulata al fischio finale del match decisivo, dopo aver seguito gli ultimi minuti lontano dalla panchina. Tanto era il pathos. Ora per lui si va verso la conferma, perché la corsa non si ferma e nel mirino già da domani ci sarà la Serie B.