La squadra di Ancelotti perde anche la partita di ritorno contro i Gunners: decisivo l'errore di Meret, punito da Lacazette su calcio piazzato. Malissimo Milik e Callejon.

di Daniele Rocca - 18/04/2019 23:08 | aggiornato 18/04/2019 23:12

Sconfitta all'andata, sconfitta al ritorno. Al San Paolo però il Napoli non avrebbe meritato di perdere: tante occasioni sprecate dalla squadra di Ancelotti, soprattutto nel primo tempo, quando Milik ha avuto almeno un paio di chance per portare avanti i suoi. Ma l'Europa League è spietata: al primo tiro in porta l'Arsenal passa in vantaggio.

Punizione di Lacazette che trova sulla sua strada un impreparato Meret. L'errore del portiere del Napoli compromette la rimonta degli azzurri, difficile di per sé dopo il 2-0 dell'Emirates. Nella ripresa Ancelotti gioca la carta Mertens, ma non serve a nulla. Pesano troppo i gol sbagliati in precedenza.

Passa la squadra che ha meritato di più. Non si tratta di doppio confronto: l'Arsenal ha dimostrato nel complesso di avere una qualità superiore e di essere più abituata a palcoscenici del genere. In semifinale di Europa League i Gunners incontreranno il Valencia, che ha eliminato il Villarreal nel derby spagnolo. Appuntamento con l'andata fissato per il 2 maggio, mentre il ritorno si disputerà una settimana più tardi.

Europa League, le pagelle di Napoli-Arsenal

NAPOLI (4-4-2): Meret 4.5; Maksimovic 6 (46' Mertens 5.5), Chiriches 6, Koulibaly 6.5, Ghoulam 5.5 (71' Mario Rui 6.5); Callejon 5, Allan 5.5, Zielinski 6, Fabian Ruiz 6; Insigne 6 (61' Younes 6), Milik 5. All. Ancelotti 5.5.

ARSENAL (3-4-1-2): Cech 6.5; Papastathopoulos 6, Koscielny 6.5, Monreal 6; Maitland-Niles 6, Torreira 6.5, Xhaka 6 (61' Elneny 6), Kolasinac 5.5; Ramsey 6 (34' Mkhitaryan 6); Lacazette 7 (78' Iwobi sv), Aubameyang 5.5. All. Emery 6.5.

I migliori

Lacazette 7

Calcia piano e neanche troppo angolato. Ma Meret gli fa un regalo grande così: la qualificazione in semifinale di Europa League. Nel momento di maggior sofferenza dell'Arsenal, il piazzato del francese porta serenità e passaggio del turno. Nella ripresa, con il risultato che non cambia, Emery decide di sostituirlo con Iwobi. Non solo Europa League, il tecnico pensa anche alla corsa Champions in Premier.

Koulibaly 6.5

È il solito gigante. Quando viene puntato non perde mai il duello, riesce sempre a uscirne. Talmente bene che nel primo tempo guida da solo un contropiede sprecato sul più bello da Callejon, che in diagonale si fa murare da Cech. Il Napoli rischia poco e niente nella sua partita, merito di uno dei difensori più forti del mondo.

I peggiori

Milik 5

L'unico pallone che trasforma in gol viene annullato per fuorigioco. Ha almeno altre due occasioni per farsi perdonare, una più ghiotta dell'altra. Le spreca clamorosamente entrambe. Nel primo tempo colpisce di testa da solo in area di rigore, ma la conclusione finisce più vicina alla bandierina che al palo. Nella ripresa Mario Rui gli serve un pallone a porta vuota, ma l'attaccante polacco scivola proprio al momento dell'impatto con il pallone. Prestazione disastrosa.

Meret 4.5

Mette la barriera e ci gioca a nascondino. Lacazette lo beffa sul suo palo e spegne l'entusiasmo iniziale del Napoli. Una condanna per la squadra di Ancelotti, che al momento del gol subito avrebbe dovuto segnare quattro gol per passare il turno. Quattro, come il voto al portiere azzurro. Non basta un miracolo su Aubameyang nel secondo tempo per salvare la sua valutazione.