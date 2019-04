Le velleità di rimonta degli uomini di Ancelotti gelate da una magia di Lacazette. I Blues soffrono più del dovuto, il Valencia la spunta nel derby spagnolo e i tedeschi superano 2-0 il Benfica di Joao Felix.

0 condivisioni

di Simone Cola - 18/04/2019 23:24 | aggiornato 18/04/2019 23:38

Non sarà un'italiana a conquistare l'Europa League 2018/2019: l'ultima rappresentante della Serie A, il Napoli, saluta la competizione tra le mura amiche del San Paolo, punita dal risultato dell'andata e da una splendida punizione di Lacazette che stronca ogni velleità di rimonta. Passano gli inglesi, che tra le ultime quattro piazzano anche un Chelsea che soffre più del dovuto contro il combattivo Slavia Praga: Gunners e Blues se la vedranno rispettivamente con il Valencia, vittorioso nel derby spagnolo con il Villarreal, e con l'Eintracht Francoforte capace di stendere il Benfica della giovane stellina Joao Felix.

Niente da fare dunque per il Napoli di Carlo Ancelotti, che non riesce a rimontare al San Paolo la pesante e forse eccessiva sconfitta rimediata in casa dell'Arsenal all'andata: il mattatore dell'andata e futuro juventino Ramsey deve uscire poco dopo la mezz'ora per infortunio, ma la partita non si mette in discesa per gli azzurri che due minuti dopo vengono infilati da un calcio di punizione di Lacazette. A quel punto i partenopei avrebbero bisogno di 4 reti per passare il turno e sembrano perdere in motivazione, non riuscendo a superare le fitte maglie difensive dei Gunners. È un'eliminazione amara ma, per quanto visto nel doppio confronto, giusta.

Girandola di gol nella sfida che a Londra mette di fronte Chelsea e Slavia Praga: se all'andata i Blues si erano imposti per 1-0 soltanto nei minuti finali, al ritorno della gara più spettacolare di questa serata di Europa League succede di tutto, e dopo mezz'ora di gioco siamo già 4-1 per i padroni di casa. Nel secondo tempo però i cechi riaprono la gara in 3 minuti con una doppietta di Sevcik, ma nonostante un finale di grande sofferenza gli uomini di Sarri riescono a portare a casa gara e qualificazione alla semifinale, dove se la vedranno con l'Eintracht.

Il gol di Lacazette, arrivato su punizione al 36esimo, ha chiuso di fatto l'avventura del Napoli in Europa League.

Europa League, le semifinali saranno Arsenal-Valencia e Eintracht-Chelsea

Dopo aver ipotecato la qualificazione già nell'andata in trasferta, da dove era tornato con una convincente vittoria per 3-1, il Valencia si impone anche al ritorno nel derby spagnolo con il Villarreal e si prende la semifinale di Europa League con un netto 2-0 firmato dal giovane Toni Lato e dal regista Dani Parejo. Gli uomini di Marcelino, ultimi rappresentanti del movimento calcistico spagnolo capace di alzare 6 volte il trofeo al cielo nelle ultime 10 edizioni, se la vedranno nel penultimo atto con l'Arsenal.

FT 2-0 (5-1 overall) Onto the Semi finals!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ⭐️ pic.twitter.com/Fyq2MB37d6 — Valencia CF English 🦇💯 (@valenciacf_en) April 18, 2019

Nella gara di andata tra Benfica e Eintracht Francoforte, finita 4-2 per i lusitani, si era parlato a lungo della prestazione straordinaria del giovane talento Joao Felix finendo però forse per soffermarsi meno su un risultato che lasciava ai tedeschi ampie possibilità di rimonta nel ritorno in casa, ipotesi che si concretizza al termine di una sfida molto tirata: in vantaggio al 36esimo con Kostic, il club attualmente al quarto posto in Bundesliga trova il 2-0 con una bomba di Sebastian Rode, esploso nella squadra in cui è tornato a gennaio durante il calciomercato invernale. Nel finale inutile l'assalto, più di nervi che di testa, dei lusitani.

I risultati dei ritorni dei quarti di finale di Europa League