L'ex allenatore di Lazio e Napoli prende il posto di Panucci e firma fino al prossimo novembre.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 18/04/2019 01:23 | aggiornato 18/04/2019 11:28

Riecco zio Edy. A 73 anni Reja torna in pista e diventa ufficialmente il commissario tecnico dell'Albania. Dopo l'esonero di Christian Panucci, per cui è stato fatale il ko contro la Turchia, i rossoneri ripartono dal goriziano che era fermo dalla stagione 2015/16 in cui aveva guidato l'Atalanta alla salvezza. Successivamente, nell'estate 2017, aveva annunciato il ritiro.

Ma la vogia di allenare è evidentemente ancora tanta e così Reja - quarto ct italiano dell'Albania dopo Dessena, De Biasi e Panucci - ha accettato la panchina delle Aquile, firmando fino al prossimo novembre, ovvero fino al termine delle partite di qualificazione agli Europei del 2020.

Concludiamo questa prima parte - ha dichiarato Reja dopo aver firmato il contratto in quel di Tirana - poi vediamo se ci sono le condizioni per lavorare ancora. Devo dimostrare, devo poi sapere come funziona la federazione e il calcio albanesi, e soprattutto devo ottenere i risultati. L'Albania ha un potenziale per potersela giocare. Abbiamo un obiettivo solo, quello di andare all fase finale di Euro 2020

Nel Gruppo H delle qualificazioni a Euro 2020, l'Albania è a quota 3 punti frutto di una vittoria (3-0 contro Andorra) e una sconfitta (2-0 contro la Turchia). Guidano il girone Francia e Turchia a punteggio pieno.

Sono contento - ha dichiarato il presidente della Federcalcio albanese Armando Duka - della scelta che abbiamo fatto. Reja è un allenatore di lunga esperienza. Mi auguro che la nazionale possa ottenere buoni risultati ed essere una candidata ad andare nelle finali dell'Euro 2020

Il prossimo appuntamento dell'Albania è l'8 giugno contro l'Islanda.