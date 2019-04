Il difensore olandese inizia a prepararsi per la sfida con l'argentino nella semifinale di Champions League tra il Liverpool e il Barcellona.

"Grazie a Dio non devo pensarci stasera", ha detto con il suo solito sorriso Jurgen Klopp subito dopo essersi conquistato l'opportunità di sfidare Leo Messi nella semifinale di Champions League. Che il tecnico del Liverpool straveda per la stella del Barcellona non è certo un mistero, lo ha detto pubblicamente facendo "intuire" la sua preferenza dell'argentino rispetto all'eterno rivale Cristiano Ronaldo.

Ora però se lo troverà di fronte nell'ultimo doppio appuntamento prima della finale del Wanda Metropolitano, un obiettivo ovviamente comune sia per Klopp che per Messi.

Magari non subito, ma più avanti l'allenatore dovrà sicuramente iniziare a studiare adeguate contromisure per riuscire ad arginare la forza d'urto di Leo. Probabilmente chiederà gli straordinari ai suoi difensori, con van Dijk in prima fila. E il centrale olandese, a dir la verità, qualche dubbio sulle modalità da utilizzare per fermare Messi ha già iniziato a porselo dall'immediato post partita con il Porto.

Van Dijk esulta dopo il passaggio del turno, ora dovrà affrontare Messi

Champions League, van Dijk si prepara per Messi

Quando è stato domandato a van Dijk come abbia intenzione di affrontare il cinque volte Pallone d'Oro, infatti, il difensore ha risposto in questo modo:

Non ho idea di come fermarlo. Di sicuro dovremo provarci tutti insieme, la sfida in questi casi non è mai uno contro uno. L'unico modo per riuscirci è lavorando da squadra. Di certo sarà difficile, perché stiamo parlando del giocatore più forte del mondo.

Anche van Dijk, insomma, non ha nascosto la stima per il suo prossimo avversario in semifinale di Champions League. Il difensore più pagato della storia del calcio, nonché acquisto più costoso di sempre del Liverpool, dovrà lavorare sodo per prepararsi al meglio al doppio appuntamento che lo metterà di fronte all'argentino. Sarà una sfida di altissimo livello, tra due campioni. Solo uno di loro però potrà accedere alla finale di Madrid al Wanda Metropolitano.