La stella del Tottenham è stato ammonita nella partita col Manchester City e salterà la sfida contro i Lancieri. Ma il sudcoreano non ricordava la diffida.

di Daniele Minuti - 18/04/2019 10:30 | aggiornato 18/04/2019 10:39

Uno dei protagonisti indiscussi del folle match di ritorno fra Manchester City e Tottenham in Champions League è stato sicuramente Son: l'attaccante degli Spurs, già decisivo con la rete della vittoria nella partita di andata a Londra, ha segnato una doppietta nei primi 10 minuti dell'incontro che ha permesso alla sua squadra di passare il turno contro i Citizens.

Con l'assenza di Harry Kane, infortunatosi alla caviglia proprio nella prima partita contro la squadra di Guardiola, la presenza del sudcoreano è sempre più importante per gli equilibri della formazione di Pochettino che però dovrà rinunciarvi nella prossima sfida contro l'Ajax.

L'andata della semifinale contro i Lancieri infatti, in programma il 30 aprile, non vedrà in campo Son che (da diffidato) è stato ammonito nel secondo tempo contro il Manchester City. Una brutta notizia anche per lo stesso giocatore, che però se n'è accorto soltanto dopo il fischio finale.

Son non sapeva della sua squalifica contro l'Ajax

Son: "Sono squalificato contro l'Ajax? Non lo sapevo"

Il curioso episodio è andato in scena su Sky Sport Deutschland, dove Son stava rilasciando un'intervista post partita. Al sudcoreano, che parla molto bene il tedesco dopo la sua esperienza in Bundesliga con le maglie di Amburgo e Bayer Leverkusen, è stato chiesto anche quale fosse il suo stato d'animo per l'assenza nella semifinale di andata contro l'Ajax.

Dopo qualche secondo di smarrimento, l'attaccante degli Spurs ha risposto candidamente di non essersi ricordato la sua diffida e quindi di essersi accorto solo in quel momento che non giocherà la partita di Londra in programma fra 2 settimane nel nuovo Tottenham Hotspur Stadium.

Sono squalificato? Non lo sapevo.

190417 UCL 8강 2차전 vs MCI 독일어 인터뷰 (독일 스카이스포츠)

South Koreans locked after third yellow card in semi-final first leg

Son: lock? "I did not know" pic.twitter.com/kUeYnDiV2J — PerSON7a (@PerSON7a) April 18, 2019

Un siparietto curioso quello che ha visto il sudcoreano, sicuramente amareggiato quanto Pochettino che dovrà rinunciare sia a Kane che al suo numero 7 per questa ammonizione. Che però è arrivata fermando un'azione molto pericolosa di De Bruyne nel secondo tempo: chissà quindi che questa squalifica non sia stata "ben spesa".