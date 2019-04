Nel corso della partita di Champions League tra il Barcellona e il Manchester United, il portiere dei catalani si è accorto di un foglietto sospetto.

di Marco Ercole - 18/04/2019 18:49 | aggiornato 18/04/2019 18:54

Nel frastuono che nasce all'interno di uno stadio durante una partita (a maggior ragione se si parla di un quarto di finale di Champions League), ci può stare che un allenatore scelga di comunicare con i suoi giocatori attraverso dei "pizzini".

Ma sì, un semplice foglietto dato a un giocatore, con il compito di fargli capire schematicamente l'indicazione che si intende dare e diffonderla al resto dei compagni.

Una pratica che si usa sempre più, specialmente in stadi imponenti, in cui i canti dei tifosi tendono ad azzerare qualsiasi tentativo di comunicazione tra un tecnico e la sua squadra. Non poteva davvero non capitare anche al Camp Nou, dove Ole Gunnar Solskjaer, allenatore dei Red Devils, ha tentato di utilizzare questo mezzo cartaceo per spiegare ai giocatori il passaggio dal 4-3-3 al 4-4-2 nella partita di Champions League tra il suo Manchester United e il Barcellona.

Il "pizzino" preparato da Solskjaer in Champions League

Champions League, ter Stegen legge il pizzino di Solskjaer e Rashford

Fin qui, niente di strano. La cosa curiosa nasce solo successivamente, quando il messaggio è già arrivato a buon fine. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere private di una televisione spagnola, che successivamente ha ricostruito i fatti, mostrando un siparietto divertente andato in scena nel corso dei quarti di finale di ritorno di Champions League tra il Barcellona e il Manchester United.

Dopo aver visto Solskjaer elaborare con grande attenzione il foglietto attraverso il quale comunicare ai giocatori il cambio di modulo, si vede infatti che a entrarne in possesso sia l'attaccante dei Red Devils, Marcus Rashford.

Ecco, dopo aver preso atto delle indicazioni del suo tecnico, il giovane attaccante inglese ha lasciato cadere con grande nonchalance il "pizzino" sul terreno di gioco, a due passi dall'area di rigore del Barcellona. Il dettaglio non è sfuggito al portiere dei catalani, ter Stegen, che con altrettanta disinvoltura si è avvicinato a quel pezzo di carta per terra, lo ha raccolto e letto con attenzione per qualche secondo, prima di buttarlo di nuovo per terra. Grazie al fiuto del portiere, insomma, il "segreto" tra Solskjaer e i suoi giocatori è stato scoperto anche dai blaugrana.