Il manager celebra la conquista della semifinale di Champions League: "Il gol di Sterling sarebbe stata una delusione immensa". E Son gli fa eco: "Prestazione eccezionale".

18/04/2019

Manchester City-Tottenham è stato un vero e proprio spot del calcio che ci piace. Partita viva, intensa, con continui ribaltamenti di fronte in barba a due fasi difensive che, probabilmente, avrebbero un po' fatto impallidire il compianto Nereo Rocco. La Champions League riparte da qui e dalla prima semifinale della storia conquistata dagli Spurs, guidati da un allenatore che - adesso - non può non cominciare a essere annoverato nella categoria dei top mondiali.

Pochettino ha preparato benissimo il match di andata e, all'Etihad Stadium, ha risposto alla forza d'urto avversaria nonostante l'assenza di un pezzo da novanta come Harry Kane. Nel post partita il manager argentino si è lasciato andare a dichiarazioni che, com'era normale che fosse, hanno lasciato trasparire visibile emozione:

I miei ragazzi hanno fatto una partita fantastica, devo ringraziarli. Siamo stati quasi perfetti: è stato incredibile per com'è andata a finire.

Una sconfitta che regala sorrisi: questo è il bello delle sfide a eliminazione diretta, dove i calcoli vanno fatti sui 180 minuti. Il Tottenham ha dimostrato di valere, almeno in questo preciso momento storico, un colosso come il Manchester City, uno status non scontato se si considerano gli scontri diretti tra Guardiola e Pochettino maturati prima della partita di andata.

I giocatori del Tottenham festeggiano il passaggio alle semifinali di Champions League: all'Etihad di Manchester gli Spurs hanno perso 4-3, qualificandosi per la regola dei gol in trasferta

Son su Tottenham-Manchester City: "Orgogliosi della nostra impresa"

Pochettino ha voluto dire la sua anche sul gol annullato a Raheem Sterling, una rete che avrebbe regalato la qualificazione in semifinale ai Citizens:

È stato un episodio strano, per fortuna il VAR lo ha annullato. Non nascondo che sarebbe stata una delusione immensa perché la squadra è stata eroica, dimostrando grande carattere e personalità.

Idealmente la palla passa quindi all'MVP della partita, facilmente individuabile nel sudcoreano Son: l'esterno del Tottenham ha vissuto una stagione fatta di pochi alti e molti bassi, soprattutto nella prima parte, con problemi legati allo svolgimento del servizio militare in patria e la Coppa d'Asia in dubbio fino all'ultimo momento. In assenza di Kane, come già capitato molte volte in passato, si è preso sulle spalle la squadra segnando una doppietta decisiva:

Quella di stasera è stata una partita folle, complicata. Ma siamo orgogliosi di ciò che abbiamo fatto: in occasione del gol di Sterling c'è stata un'attimo di tensione, continuavamo a guardarci negli occhi per capire cosa stesse succedendo.

Ma la ricetta vincente, ancora una volta, è la capacità di soffrire contro un avversario qualitativamente superiore:

Nell'intervallo ci siamo confrontati, ci siamo detti che bisognava continuare a lottare: abbiamo portato a termine un'impresa emozionante.

Gli fa eco Christian Eriksen, uno dei migliori in campo per distacco. Il danese, che potrebbe essere all'ultima stagione con il Tottenham, ha messo in difficoltà il Manchester City con le sue giocate tra le linee. E, alla fine, anche lui ha temuto per la beffa firmata Sterling:

Mi sono sentito come sulle montagne russe. L'arbitro aveva dato il gol, poi lo ha tolto e dopo sembrava volesse ripensarci. Siamo stati fortunati, ma abbiamo giocato una partita a ritmi folli.

E adesso sotto con l'Ajax: