Il 4-3 nel ritorno dei quarti contro il Tottenham non basta per raggiungere la semifinale di Champions League. L'allenatore spagnolo: "Dura uscire così, ma dobbiamo accettarlo".

0 condivisioni

di Luca Guerra - 18/04/2019 06:35 | aggiornato 18/04/2019 06:40

Terza esperienza in Champions League sulla panchina del Manchester City, terza eliminazione di fila prima di entrare nella Top 4 per Pep Guardiola. Dopo il ko agli ottavi di finale nel 2017 contro il Monaco e quella ai quarti dell'anno scorso per mano del Liverpool, è toccato a un'altra inglese stoppare il cammino dei Citizens nella competizione. Quello patito al termine del ko per 4-3 sul Tottenham è però lo stop più indigesto.

Guardiola non conquista la Champions League dal 2011 e la più importante coppa europea per club rischia di diventare un incubo per l'allenatore catalano. Il momento chiave della competizione per il Manchester City resta il gol annullato dal VAR a Sterling al minuto 93, centro in grado di far scoppiare di gioia l'Etihad Stadium prima che sull'impianto calasse il silenzio a causa dell'annullamento stabilito dalla tecnologia. Beffa in coda a una partita rocambolesca, con il City in grado di rimontare l'1-2 e ribaltare l'esito della qualificazione, fino al beffardo 4-3 di Llorente, che ha mandato gli Spurs in paradiso.

Alla fine della partita l'allenatore del Manchester City non ha nascosto la propria delusione per il risultato finale, concentrandosi sugli episodi che hanno determinato il passaggio degli Spurs in semifinale. Su tutti, la rete annullata a Sterling a due minuti dalla fine del recupero:

Il nostro gol annullato? Ho visto l'azione e chi era davanti allo schermo ha deciso che era fuorigioco. Anche all’andata non ci è stato concesso un calcio di rigore. In ogni caso sono orgoglioso dei miei giocatori e dei miei tifosi, ma il calcio è imprevedibile.

Manchester City, la gioia di Sterling prima dell'annullamento del gol qualificazione in Champions League

Manchester City, Guardiola e il gol di Llorente: "C'era fallo di mano"

La firma sulla terza eliminazione anticipata dalla Champions League del Manchester City di Pep Guardiola l'ha messa Fernando Llorente. L'allenatore catalano ha commentato la dinamica del gol del centravanti spagnolo, a suo giudizio viziato da un tocco di mano:

Io sono favorevole al VAR, ma forse il gol di Fernando Llorente visto da un lato è fallo di mano, e visto dal lato dell'arbitro non lo è.

Manchester City-Tottenham, il gol del 4-3 realizzato da Llorente

L'analisi di Guardiola ha toccato i 180 minuti di gioco, a partire dalla sfida di andata persa per 1-0 in casa del Tottenham. Nei piani dell'allenatore ora c'è la conquista della Premier League, che vede i Citizens inseguire in seconda posizione il Liverpool, ma con una partita da recuperare. Si riparte sabato, quando il City affronterà di nuovo gli Spurs ma in campionato:

Abbiamo lottato per 180 minuti. Dopo 20 minuti eravamo avanti 3-2. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, abbiamo creato tante occasioni da gol, ne abbiamo sbagliate tante e siamo stati puniti. Congratulazioni al Tottenham, a cui auguro tutto il meglio per le semifinali. Dobbiamo reagire sabato. Abbiamo lottato tanto, 9-10 mesi per la Premier League. È nelle nostre mani. È dura ma dobbiamo farcela.

Serata da dimenticare per tutto il Manchester City, accreditato alla vigilia della Champions League 2018/2019 tra le principali favorite per la vittoria finale. Se Guardiola ha mantenuto l'aplomb, non è successo lo stesso per Fernandinho. Il centrocampista brasiliano, come riportato dal Mirror, si è presentato in mixed zone piuttosto agitato, urlando due sole parole: