La rete con cui lo spagnolo ha portato in semifinale il Tottenham, da fine stagione non sarà più valida con l'entrata in vigore del nuovo regolamento: per l'ex arbitro Luca Marelli si tratta di un vero e proprio paradosso.

di Simone Cola - 18/04/2019 22:12 | aggiornato 18/04/2019 22:17

Tanto si è detto e tanto si dirà di Manchester City-Tottenham, gara andata in scena mercoledì e che al termine di una vera e propria corrida si è conclusa con il punteggio di 4-3 per i Citizens consegnando l'accesso alle semifinali di Champions League - in virtù dell'1-0 con cui si erano imposti all'andata - agli Spurs di Pochettino. Per qualcuno uno dei più bei match della storia recente, per altri una gara contrassegnata dalla giornata decisamente negative delle difese, di certo si è trattato di uno spettacolo unico.

In mezzo alle magie di De Bruyne, capace di fornire tre assist decisivi, e alle spettacolari doppiette di Sterling da una parte e Son dall'altra, l'eroe inatteso della sfida è stato lo spagnolo ex-Juventus e Athletic Bilbao Fernando Llorente: 34 anni, un solo gol in 16 presenze in Premier League e con il contratto in scadenza a giugno che probabilmente non sarà rinnovato, il centravanti è entrato alla mezz'ora di gioco al posto dell'infortunato Sissoko indirizzando in modo decisivo la sfida al 73esimo, quando sul corner battuto da Trippier ha segnato il gol che ha qualificato la squadra guidata da Mauricio Pochettino.

Un gol che entrerà nella storia e che a lungo è sembrato potesse essere annullato: gettatosi sul pallone, Llorente lo ha spinto in porta solo dopo che questo ha colpito il suo braccio, un tocco involontario che è stato a lungo analizzato al VAR dal direttore di gara Cakir prima di essere convalidato. A livello regolamentare la decisione presa è stata corretta, ma come sottolinea l'ex-arbitro Luca Marelli, oggi apprezzato opinionista e seguitissimo sul suo blog, la rete che ha deciso il più spettacolare quarto di finale della Champions League 2018/2019 può decisamente essere definita "paradossale": perché oggi è valida, ma da luglio non lo sarà più.

Champions League, il gol di Llorente dal 1° luglio non sarà più valido

Proprio così. Secondo quanto stabilito dall'International Football Association Board, l'unico organo a livello mondiale adibito a modificare e innovare il regolamento del gioco, dalla prossima stagione ogni tocco di mano che porti all'immediata realizzazione di un gol, per quanto involontario, sarà comunque considerato punibile, portando inevitabilmente all'annullamento della rete stessa.

Quello che sottolinea Marelli è il fatto che questa regola, se fosse stata in vigore anche nel corso della gara di Champions tra City e Tottenham, avrebbe dovuto portare Cakir a non convalidare la rete di Llorente, sempre ammesso che rivedendo l'episodio al VAR l'arbitro turco abbia notato il tocco: con la nuova regola, nonostante il centravanti spagnolo sembri addirittura voler ritrarre il braccio e non possa certo farlo sparire, tanto sarebbe bastato per portare all'annullamento automatico del gol.

Che è valido oggi ma non lo sarà tra 74 giorni, quando entrerà in vigore una regola senz'altro discutibile e che creerà una disparità di trattamento evidente tra chi attacca e chi difende, dato che nel secondo caso varrà ancora la regola della volontarietà o meno del tocco. È ancora Marelli a sottolineare come questa modifica del regolamento sia stata fatta più per venire incontro al pubblico che per mantenere lo spirito del gioco, che ha come base quello di porre tutti i giocatori in campo sullo stesso piano. Con episodi come quello di Llorente, dal prossimo 1° luglio, non sarà più così.