L'eliminazione per mano dell'Ajax è una delusione grossissima per il portoghese, che potrebbe andar via da Torino già l'anno prossimo.

di Daniele Minuti - 18/04/2019 09:18 | aggiornato 18/04/2019 09:22

La delusione per l'eliminazione ai quarti di finale di Champions League per mano dell'Ajax è ancora presente nell'ambiente della Juventus, scosso da come i Lancieri abbiano surclassato la squadra bianconera che nonostante le assenze per infortunio era l'indubbia favorita nel doppio confronto. Forse il giocatore che ha maggiormente accusato questa batosta è Cristiano Ronaldo.

L'ex Real Madrid è arrivato in estate proprio per aiutare i Campioni d'Italia ad arrivare in fondo alla competizione europea più importante e i suoi 6 gol (uno all'andata e uno al ritorno contro la formazione olandese) non sono bastati.

I limiti della Juventus avrebbero ampiamente deluso il 5 volte pallone d'oro che non ha ancora commentato il risultato della sfida contro l'Ajax di martedì sera. E su di lui cominciano a girare voci preoccupanti: Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare Torino già nel 2020.

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus nel 2020

Secondo quanto riportato da Repubblica, il morale del portoghese sarebbe ai minimi storici dopo l'eliminazione dalla Champions e nonostante la Supercoppa italiana vinta e lo Scudetto ormai in cassaforte, il bilancio di questa sua prima annata in Italia sarebbe considerato negativo.

Questo non vuol dire che Cristiano Ronaldo se ne andrà già durante il prossimo calciomercato, ma pare che nell'estate del 2020 il divorzio anticipato possa effettivamente consumarsi. L'attuale contratto di CR7 scade nel 2022.

Questa decisione "silenziosa" potrebbe spingere la società a fare dei grossi investimenti in estate per cercare un assalto deciso alla Champions League e l'eventuale rinforzo della rosa potrebbe far cambiare idea a Ronaldo.

Il silenzio sui social, unito alle dichiarazioni della madre del 34enne che ne ha svelato l'amarezza per la sconfitta di martedì sono un messaggio forte sull'attuale stato d'animo dell'attaccante. Che dopo la scoppola presa dalla sua squadra per mano di una formazione talentuosa ma inferiore come l'Ajax avrebbe già preso la decisione sul suo futuro: la sua esperienza con la maglia della Juventus si chiuderà in anticipo nell'estate del 2020.