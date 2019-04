Gli allenatori di Tottenham e Ajax si ritroveranno di fronte nelle semifinali della massima competizione continentale per club. Sarà la loro prima sfida in assoluto.

Tottenham e Ajax. Le due sorprese, se così possiamo definirle, si troveranno di fronte in una delle due semifinali di Champions League. Sono tanti i denominatori comuni tra queste due realtà: il primo, ovviamente, riguarda il fatto di aver superato nei quarti di finale un'avversaria nettamente favorita dai pronostici. Se negli occhi di tutti gli amanti del calcio ci sono ancora le due prestazioni straripanti sfoderate dagli olandesi contro la Juventus, gli Spurs hanno sofferto un po' di più per eliminare il Manchester City. Ma, anche se nessuno lo ha fatto notare, nello stesso tempo sono stati capaci di segnare quattro reti a una delle difese più solide di Inghilterra.

Detto ciò, la sfida nella sfida sarà quella tra i due allenatori, profili che - per motivi differenti - vanno inseriti nella categoria delle nuove proposte. Da una parte c'è Mauricio Pochettino, argentino classe 1972 che, dopo gli inizi da calciatore nel Newell's Old Boys, ha sviluppato la sua carriera principalmente in Europa: dopo aver vestito le maglie di PSG e Bordeaux, il tecnico si è trasferito all'Espanyol dove, in seguito al suo addio al calcio, è stato nominato tecnico dei Pericos. Pochettino è rimasto a Barcellona tre anni per poi spiccare il volo verso l'Inghilterra dove dopo un anno a Southampton, nel 2014 è diventato manager del Tottenham.

Differente è invece la traiettoria di Erik ten Hag, che di anni ne ha due in più rispetto al collega e ha giocato una vita in Eredivisie, in cui si è distinto nel ruolo di difensore centrale dividendosi tra Twente, De Graafschap, RKC e Utrecht. A fine carriera ha cominciato la sua trafila per abilitarsi come allenatore: a concedergli la prima possibilità di mettersi in mostra sono i Go Ahead Eagles di Deventer, città nella quale stringe una profonda amicizia con l'allora azionista Marc Overmars. Cinque anni dopo i due si ritroveranno all'Ajax, dove ten Hag prenderà il posto dell'esonerato Marcel Keizer.

Il tecnico dell'Ajax, Erik ten Hag, festeggia con André Onana il passaggio alle semifinali di Champions League del suo Ajax

Dopo aver spazzato via Real Madrid e Juventus in Champions League, l'Ajax ha rilanciato le proprie ambizioni anche in campo europeo. Era da un po' di anni che dalle parti di Amsterdam non si vedeva un gioco di questa qualità, un mix di cinismo, cattiveria ed estetica interamente riconducibile alla figura di Erik ten Hag. È lui l'architetto che ha studiato la definitiva consacrazione di questa squadra: il tecnico di Haaksbergen si è dimostrato molto intelligente, partendo dalla base lasciata in eredità dalle precedenti gestioni targate De Boer, Bosz e Keizer. Da qui ha immaginato il modo per rendere l'Ajax più efficace, riuscendo - in poco più di un anno - a compiere un salto di qualità insperato.

Il merito di averlo portato ad Amsterdam va ascritto a Overmars, dirigente prima contestato per la sua nuova politica attuata sul mercato e poi, dati i recenti risultati, beatificato all'eccesso. Ten Hag ha avuto modo di ottimizzare le risorse a sua disposizione, sfruttando in pieno la qualità di tutti i talenti recentemente sbocciati dal vivaio ajacide. La prima mossa è stata quella del definitivo passaggio al 4-2-3-1, un percorso lento ma costante che ha portato l'Ajax ad abbandonare, almeno momentaneamente, il filosofico 4-3-3. Fondamentale è poi stata la scelta degli uomini da cui ripartire. Con Overmars è stata studiata una strategia di movimento improntata al mixaggio di due componenti fondamentali come l'esperienza in campo internazionale e la sfrontatezza dei giovani.

Per questo ad Amsterdam sono stati portati elementi di grande spessore quali Daley Blind, Klaas Jan Huntelaar e Dusan Tadic, quest'ultimo vero e proprio elemento di disturbo per tutte le avversarie dell'Ajax. Ten Hag lo utilizza da falso nueve, vertice alto di un modulo nel quale assume un'importanza fondamentale la figura di Donny van de Beek: il centrocampista olandese classe 1997, che nasce come interno, è stato definitivamente trasformato in un trequartista da quando il tecnico ha capito le sue qualità tra le linee. Van de Beek ha la capacità di dialogare palla a terra nello stretto offrendo varie soluzioni offensive, allargando o verticalizzando il gioco.

A proteggergli le spalle ci pensano Frenkie De Jong, suo coetaneo e volto nuovo del prossimo Barcellona, e il leader Lasse Schone, un danese che si vede poco ma si sente molto. David Neres si è preso definitivamente il posto sulla fascia sinistra, andando a comporre una cerniera mancina tutta sudamericana con Nicolas Tagliafico. Sull'out opposto giostra invece Hakim Ziyech, genio e sregolatezza al quale è concesso di svariare su tutto il fronte offensivo oltre, ovviamente, a dialogare con il connazionale Noussair Mazraoui, un terzino destro di grandissima qualità. La squadra è completata dal portiere camerunense Andre Onana e dai centrali Daley Blind e Matthjis De Ligt, altro pezzo da novanta che in Olanda sono destinati a monetizzare in maniera decisamente importante.

Gruppo solido che si ispira ai principi del "Bielsismo": come gioca il Tottenham di Pochettino

Il 4-2-3-1 potrebbe essere il vero filo conduttore tra la filosofia tattica di ten Hag e quella di Mauricio Pochettino, se non fosse che tale schema l'argentino lo abbia un po' abbandonato ultimamente a causa di una serie di fattori verificatisi tutti insieme. In primis va considerato il fattore Harry Kane: il numero 10 del Tottenham è uscito malconcio dalla partita di andata contro il Manchester City in Champions League e, visto il problema riportato ai legamenti, le possibilità che rientri prossimamente sono praticamente nulle. Il manager argentino ha così dovuto virare su un sistema a due punte, dove fa bella mostra il brasiliano Lucas Moura, un elemento offensivo che nasce esterno ma, sotto la guida di Pochettino, ha affinato ulteriori peculiarità.

Il modulo che probabilmente verrà proposto da qui a fine stagione sarà il 4-3-1-2, con Christian Eriksen schierato da trequartista e il sudcoreano Heung Min Son, letteralmente incontenibile negli ultimi mesi, come prima punta molto atipica a completare il reparto al fianco di Lucas. Questa scelta comporta lo scalamento di Dele Alli da interno sinistro di centrocampo, in un reparto completato da Moussa Sissoko e dal kenyano Victor Wanyama, che Pochettino ha scelto di schierare come vertice basso andando a sfruttare le sue qualità fisiche e di rottura del gioco avversario.

Differente è il discorso legato alla difesa, soprattutto nella zona centrale. Il tecnico qui ha alternato tutte le risorse a propria disposizione, perché in realtà nessuno dei quattro centrali ha mai dato ampie garanzie in termini di efficacia nella singola prestazione. Diciamo che, se ci fosse da imparare una gestione ottimale della fase difensiva, la prima proposta da seguire non sarebbe quella degli Spurs. Gli errori individuali sono quelli più ricorrenti, sui quali l'Ajax dovrà giocare. Contro i Lancieri Toby Aldeirweireld dovrebbe essere affiancato da Jan Vertonghen, molto spesso adattato da terzino sinistro, mentre le speranze di vedere in campo Juan Foyth e Davinson Sanchez sembrerebbero abbastanza remote.

Entrambi rappresentano forse i peggiori affari dell'ultima sessione di mercato condotta in entrata dal Tottenham, che da oltre un anno non porta volti nuovi in quel di White Hart Lane. Davanti a Hugo Lloris, l'unica certezza del reparto arretrato, c'è spazio anche per Kieran Trippier e Danny Rose, rispettivamente terzino destro e sinistro di un Tottenham che, mai come in questo preciso momento storico, regala giocatori alla nazionale inglese. Pochettino è un tecnico formatosi principalmente con le linee guida del "Bielsismo": il suo è un calcio propositivo ma meno dogmatico rispetto all'originale, prevede una difesa numericamente fluida e abbina qualità e quantità, puntando su elementi fisici che, in certi contesti, sono irrinunciabili. La sfida con l'Ajax di ten Hag in tal senso rappresenterà un bel test, ma alla fine ne resterà soltanto uno.