Già chiusa l'indagine da parte della Procura federale su Kessié e Bakayoko, che con ogni probabilità saranno deferiti . I rossoneri non hanno nessuna intenzione di patteggiare.

di Redazione Fox Sports - 18/04/2019 13:26 | aggiornato 18/04/2019 13:31

La vicenda che ha visto coinvolti Franck Kessié e Tiemoué Bakayoko sta per giungere al termine. La Procura federale ha infatti già chiuso l'indagine aperta sui due centrocampisti dopo Milan-Lazio, un match che si è infuocato al triplice fischio: in campo è scoppiata una rissa e successivamente i due giocatori di Gattuso hanno esposto la maglia di Acerbi sotto la Curva Sud per deridere il difensore biancoceleste.

Un gesto che ha portato la Procura federale prima a chiedere la prova TV e poi ad aprire un'indagine. Una volta chiusa, il procuratore Pecoraro ha inviato il fascicolo al Milan che - si legge su Tuttosport - non ha alcuna intenzione di patteggiare (né in caso di sanzione pecuniaria né di squalifica). Ora, con ogni probabilità, Kessié e Bakayoko saranno deferiti al Tribunale Federale Nazionale.

Intanto la società rossonera ha fatto sapere di essere molto irritata per come è stata trattato il caso dalla FIGC, con il presidente Gravina che ha dichiarato: "Mi aspetto una punizione esemplare nei confronti di Kessié e Bakayoko". Stupisce anche la rapidità della Procura Federale, che ha aperto e chiuso l'indagine in brevissimo tempo dopo il comunicato del Giudice sportivo che ha declinato la competenza a decidere sull'episodio segnalato.