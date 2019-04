La frase "tutti vogliono Luka Jovic" vi sembra esagerata? Invece è proprio così: nascita, crescita ed esplosione del bomber del futuro.

In attesa della prossima finestra di calciomercato, l'Eintracht Francoforte assomiglia molto a Grande Inverno: gli Estranei sono ormai alle porte, è solo questione di tempo prima che si scateni la grande battaglia. Rispetto ai buoni di Game of Thrones, però, il presidente Peter Fischer e il diesse Fredi Bobic non sguaineranno le spade per ricacciare la torma distruttrice. Se ne staranno comodi nel proprio ufficio, col sorriso di chi potrebbe realizzare il più grosso affare nella storia del club. Nel quartier generale delle Aquile, non è l'inverno che sta per arrivare: summer is coming, insieme a una vagonata di milioni.

Se tutto procede secondo i piani, sono quelli che porterà in dote Luka Jovic. Alias, il bomber emergente più richiesto al mondo. Non c'è un top club europeo, uno, che non sia stato accostato in qualche modo all'attaccante 21enne, fresco di firma fino al 2023 con l'Eintracht che lo ha appena riscattato versando circa 8 milioni nelle casse del Benfica. Nulla in confronto a quello che le Adler incassarebbero dalla successiva cessione.

Un anno esatto fa, la valutazione che Transfermarkt faceva del nazionale serbo era di appena 5 milioni di euro: oggi è salita a 55 milioni. Un incremento astronomico che promette di non arrestarsi: se gli strateghi tedeschi sapranno maneggiare con cautela un'asta senza esclusione di colpi, il prezzo potrebbe lievitare fino a 80 milioni. Nella storia dell'Eintracht, la cessione più proficua è stata quella di Kevin Trapp al PSG nel 2015: 9,5 milioni per il portiere, oltretutto tornato in prestito quest'anno. La sensazione è che, di quella vendita record, presto non rimarrano che le briciole.

Il gol di Jovic è costato all'Inter l'eliminazione dall'Europa League: proprio i nerazzurri sono tra i club che sognano il bomber serbo

Calciomercato, Jovic è una macchina da gol che piace a tutta Europa

Il talento di Jovic non un è mistero già da tempo: alla sua seconda stagione in Bundesliga, sta riscrivendo gli almanacchi delle statistiche. Il 19 ottobre è diventato il più giovane giocatore del campionato tedesco ad aver realizzato cinque reti in una partita: contro il Fortuna Düsseldorf, ha impiegato 46 minuti per entrare nella storia. E la sua media gol è spaventosa: quest'anno viaggia al ritmo di un centro ogni 105 minuti. Per trovare un altro attaccante con questi numeri, non basta Lewandowski: bisogna scomodare Gerd Müller.

La sensazione però è che Luka porterà con sé questo feeling viscerale con la porta in un altro campionato. A meno di follie da parte del Bayern Monaco, s'intende, che ha già deciso di puntare su Timo Werner. Spagna, Inghilterra, Italia: in attesa di scoprire quale sarà la prossima meta di Jovic, entriamo più a fondo nel suo mondo. Come lui farebbe nello spazio lasciato in area dai difensori avversari.

Da Bijeljina, lo manda Savo Milosevic

Villaggio di Batar, Bijeljina. È lì che Luka viene alla luce, come un regalo di Natale anticipato, il 23 dicembre 1997. Non siamo in Serbia, ma quasi: si tratta della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina, una delle due entità dello stato bosniaco. Stessa provenienza di un altro storico bomber serbo, Savo Milosevic.

L'ex Parma è amico di lunga data della famiglia Jovic e per Luka – lo spiegava poche settimane fa a COPE – va pazzo:

Non ho mai visto nulla di simile in vita mia, riesce a segnare in qualsiasi modo. Un goleador nato, è il futuro del calcio mondiale.

Se non ci fosse il legame quasi parentale di mezzo, i suoi complimenti varrebbero anche doppio, triplo. Perché Milosevic è cresciuto nel Partizan e oggi lo allena. Ma Jovic no, è nato nella Stella Rossa e al corteggiamento degli eterni rivali – quando ancora era un bambino – rispose "no, grazie".

Qualche tempo prima, nel maggio 2005, era stato Tomislav Milosevic – totem del settore giovanile della Crvena Zvezda – a fiutarne il talento durante un provino al Marakana. Un'intuizione che Luka avrebbe ripagato già nel giorno del suo esordio tra i grandi.

Alla Stella Rossa supera subito Stankovic

Il 28 maggio 2014, contro il Vojvodina, alla Stella Rossa serve un punto per conquistare il titolo: Jovic entra al 73', dopo tre minuti segna. Risultato finale 3-3 e via alla festa. Quel giorno, Luka ha solamente 16 anni e 156 giorni: nemmeno Dejan Stankovic, detentore del record di goleador più giovane del club fino a quel momento, era riuscito a fare tanto.

Sempre nel 2014, a ottobre, diventa il più giovane debuttante nel Večiti Derbi contro il Partizan, mentre il Guardian lo inserisce nella Top 40 dei migliori talenti mondiali. Lo chiamano il "Falcao serbo", un soprannome che Luka non indossa così volentieri:

Da una parte il paragone con Radamel mi rendeva orgoglioso, dall'altra non è stato positivo perché tutti si aspettavano che segnassi tre gol a partita.

Limbo Benfica

Di reti, con la maglia della Stella Rossa, Jovic ne mette a segno 13 in 48 partite. Bastano e avanzano, nel gennaio 2016, per convincere il Benfica a portare il gioiellino in Portogallo (via Apollon Limassol).

Con le aquile lusitane, però, Luka non riesce minimamente a trovare spazio. Quattro presenze in una stagione e mezza, suddivise così: 6 minuti contro il Boavista e 2 minuti in Champions League con il Bayern Monaco (primi sei mesi), più 9 minuti con il Vitoria Setubal e 23 minuti in coppa nazionale nel 2016/17.

Un po' poco? Un po' poco. Luka deve accontentarsi della squadra B, le motivazioni latitano:

Anche io ho commesso molti errori, non ero pronto a livello mentale.

Arriviamo all'estate 2017: la svolta, per Jovic, è dietro l'angolo.

Jovic e l'Eintracht, un binomio perfetto

Prestito biennale in cambio di 200mila euro più di diritto di riscatto: chissà se, in quel momento, all'Eintracht erano consapevoli del mega-colpo che stavano mettendo a segno. Si direbbe di sì, dal momento che il ds Bobic aveva adocchiato Luka già ai tempi della Stella Rossa.

La partenza è a razzo, ma non quanto potreste aspettarvi: all'esordio in Bundesliga, il 16 settembre 2017, Jovic entra nella ripresa e segna dopo 13 minuti. Per la prima da titolare, però, dovrà aspettare fino al 12 dicembre: Niko Kovac per il momento lo considera il sostituto di Sebastien Haller. Ma Luka ne approfitta per calare tre reti di fila in altrettante partite. Il vero boom arriva tra marzo e aprile, quando di gol consecutivi ne firma quattro, tra cui uno al Borussia Dortmund:

Sarò sempre grato a Niko. È un allenatore che ti dà il massimo, ma pretende lo stesso da te. È così che sono diventato un professionista.

Grazie anche al suo gol, nella semifinale contro lo Schalke, l'Eintracht riusce a chiudere la stagione con la vittoria della Coppa di Germania contro il Bayern Monaco. E quando Kovac passa proprio sulla panchina dei bavaresi, Jovic non subisce il contraccolpo. Anzi, trova l'allenatore della consacrazione: Adolf Hütter gli cuce l'attacco addosso, mettendo al suo servizio Ante Rebic e affiancandolo a Haller.

Per Jovic e per l'Eintracht, è la scoperta dell'America: se nella sua prima stagione in Germania aveva realizzato 8 gol in 22 partite di campionato, quest'anno sono già 17 le reti in 27 presenze. Delle cinque reti al Fortuna abbiamo già parlato: ci aggiungiamo ora anche le doppiette contro Schalke e Mainz. E, ovviamente, gli 8 centri già realizzati in Europa League.

Ne sa qualcosa la Lazio, a cui Jovic segna nel match d'andata della fase a gironi, ma soprattutto l'Inter: quando de Vrij sbaglia completamente il retropassaggio per Handanovic, è lui a fiondarsi sul pallone per il gol che estromette i nerazzurri agli ottavi.

Convocato per il Mondiale senza neanche una presenza

Oltre alle Adler di Francoforte, chi inizia a godersi Jovic è anche la Nazionale serba. La trafila nelle selezioni giovanili è monotona per quanto sempre e costantemente costellata da gol: 5 reti in 8 presenze con l'Under 17; un centro nell'unica apparizione con l'Under 18; 9 gol in 13 gare con l'Under 19 (con cui conquista le semifinale degli Europei 2014); 7 reti in 14 partite con l'Under 21 (esordisce a 17 anni e 10 mesi proprio contro l'Italia di Di Biagio).

Prima da titolare con la Serbia, primo gol: Jovic protagonista contro la Germania lo scorso 20 marzo

Sapete allora cosa fa il ct della Nazionale maggiore, Mladen Krstajic? Lo convoca a scatola chiusa ai Mondiali dello scorso anno. Jovic fa in tempo a debuttare il 4 giugno, nell'amichevole di preparazione contro il Cile. In Russia colleziona giusto un minutino nell'ultima gara del girone contro il Brasile. Il resto è storia recente: 7 minuti a novembre contro il Montenegro e la prima da titolare lo scorso 20 marzo contro la Germania. E proprio contro i tedeschi, dopo 12 minuti, Luka trova il suo primo gol con la maglia della Serbia.

La prestazione fa gridare al miracolo una leggenda come Lothar Matthäus, che dalle colonne del Sun elogia così Jovic:

Quello che ho visto è un vero talento, un grande talento. Sa come segnare, ma soprattutto sa come crearsi lo spazio in area sfruttando la propria velocità. In cima alle sue qualità, ci metto la mentalità da combattente. In ogni partita dimostra quanta voglia abbia di vincere. È un leader e ha solamente 21 anni. Per me, è già pronto per giocare in un club di prima fascia.

Luka vive dentro l'area

Nel ritratto dipinto da Matthäus, c'è spremuto tutto il bagaglio tecnico-caratteriale di Luka Jovic. Per lui, la definizione di "attaccante d'area di rigore" è letterale: il 100% dei gol realizzati quest'anno in Bundesliga sono arrivati da lì. Il modo per lui conta poco: 7 reti di destro (il suo piede naturale), 6 di sinistro e 3 di testa. Gamma completa, zero lacune:

È Dio che mi ha dato questo senso del gol, ce l’ho sempre avuto.

Senso del gol e senso dello spazio: Jovic ha la dote innata di mandare fuori tempo i difensori centrali, trovando sempre la maniera per anticiparne la marcatura.

Una spiegazione sintetica, ma molto esemplificativa del suo modo di giocare, la trovate in questo video di "Tifo Football" pubblicato dal canale ufficiale YouTube della Bundesliga:

Lo vogliono tutti. Letteralmente tutti

Volete che un talento del genere non diventi tra i protagonisti del prossimo calciomercato? Leggete cosa ha rivelato qualche tempo fa il ds dell'Eintracht:

Prima di ogni partita casalinga, ricevo la lista degli osservatori accreditati. Bene, ci sono tutti i club rappresentati. E intendo dire proprio tutti. Luka è il giocatore più ambito d'Europa.

Al netto di qualche studiata esagerazione, Fredi Bobic ha ragione: non esiste un top club europeo che non abbia messo gli occhi sul bomber serbo. Vi nominiamo questi, in ordine sparso: Barcellona e Real Madrid, Manchester City e United, Liverpool e Chelsea, Arsenal e PSG. Fino ad arrivare alle italiane Juventus, Napoli, Inter e Milan.

Fino a poche settimane fa, il Barcellona sembrava aver ipotecato il colpo Jovic: nelle idee blaugrana, potrebbe essere lui l'erede ideale di Luis Suarez. Piccolo problema: di partecipare a un'asta di calciomercato al massacro, ai catalani non va proprio. Il passo indietro ha spinto allora il Real Madrid a proporsi, intavolando un primo discorso con il super agente Ramadani. Insomma, tutto è ancora aperto, con il Benfica sicuro di incassare il 20% della futura rivendita.

Per salutarlo i dirigenti tedeschi attendono, fiduciosi, solo il momento giusto. Come Milan, il papà di Luka, quando si sobbarcava 200 km in automobile per accompagnare il figlio a giocare con la Stella Rossa. Spesso – ha raccontato nel 2013 Jovic senior – ciò significava dormire in macchina tra la gara del sabato e quella della domenica:

Mi portavo due cuscini da casa e io e Luka dormivamo in macchina, ma ne è valsa la pena.

