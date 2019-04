L'eliminazione contro l'Ajax è ancora da metabolizzare, ma i vertici bianconeri si muovono già per rinfoltire la rosa con innesti di qualità che possano colmare le lacune tecniche e far sognare i tifosi.

18/04/2019

Tra il senso di vuoto e la botta di un’eliminazione difficile da preventivare, la Juventus nelle prossime settimane cercherà di metabolizzare il fallimento europeo, leccandosi le ferite inflitte dai ragazzi terribili dell'Ajax di ten Hag, con uno sguardo al futuro.

Per tentare l'assalto alla prossima Champions League bisogna partire dai limiti mostrati tanto allo Stadium martedì sera, quanto nelle altre tre sconfitte della Vecchia Signora per mano del Manchester di Mourinho, dello Young Boys e dell'Atletico Madrid. Problemi di natura mentale, ma anche tecnica che obbligano il club ad affacciarsi sul mercato con una certa urgenza.

Chi, invece, dovrebbe far parte del progetto "Champions 2021" è Allegri. Il tecnico livornese ha un contratto che lo lega alla Juventus per ancora una stagione a 7,5 milioni di euro netti e con il ritorno di Zidane al Real Madrid, da sempre pallino di Max, le probabilità che si possa muovere quest'estate sono ridotte all'osso. È stato lo stesso Agnelli, pochi minuti dopo il fischio finale dell'arbitro francese Turpin, a confermarlo:

Quest'anno la Champions era un obiettivo, possiamo dire sin d'ora che sarà un obiettivo anche l'anno prossimo. L'undici in campo eccetto Ronaldo è un undici giovane, che può crescere con Allegri in panchina. Ci siederemo per ridiscutere il contratto fra un mese.

Passando agli obiettivi di mercato, va ricordato che lo scorso febbraio il club bianconero ha chiuso l'affare Ramsey con la formula del parametro zero e che nel corso della stagione ha assistito alla consacrazione di un talento come Kean, in grado di superare una leggenda come Alex Del Piero nei gol realizzati al primo anno in Serie A. Ma il 28enne gallese e Moise non bastano. Agnelli e Paratici puntano a rinfoltire la rosa con almeno un giocatore per reparto. Scopriamo insieme i nomi più caldi.

La nuova Juventus: i nomi per la difesa

Kostas Manolas, difensore della Roma

Dal prossimo anno Allegri non potrà contare su Andrea Barzagli che dopo la sconfitta con la Spal ha annunciato il ritiro a fine stagione. La BBC perderà uno dei suoi elementi e Chiellini raggiungerà 35 primavere. Un motivo in più per puntare ad un top player in difesa da affiancare a Bonucci e Rugani. Le dolci suggestioni Varane e De Ligt probabilmente rimarranno tali: il Real Madrid ha fatto sapere di essere disposto a dar via il centrale francese solo se qualcuno pagherà la clausola monstre di 500 milioni di euro. L'olandese, invece, sembra destinato al Barcellona, il club catalano ha già l'accordo di massima con l'Ajax.

Due nomi più fattibili, invece, sembrano essere quelli di Ruben Dias del Benfica (centrale classe 1997) e di Manolas, profilo ricorrente sul taccuino di Paratici. Per accedere al giallorosso bisogna sborsare 36 milioni di euro, il corrispettivo della clausola posta dal club in accordo col giocatore. Attenzione, però, alla concorrenza: oltre alle sirene inglesi del Manchester United, secondo quanto riferisce As, anche Simeone pare interessato al centrale greco, vista anche la ormai sicura partenza del capitano di mille battaglie, Diego Godin. Quel che è (quasi) certo è che dal Genoa arriverà il centrale Romero.

Il centrocampo, lacune e suggestioni

Tanguy Ndombele, centrocampista del Lione

Il centrocampo è forse il reparto per il quale è necessario un maggior intervento sul mercato. Il pressing degli indemoniati Van de Beek, De Jong e Schone ha evidenziato le lacune tecniche di Matuidi ed Emre Can, generosissimi, ma spesso in difficoltà nel disimpegno e nel fraseggio con Pjanic. La sensazione è che, oltre all’arrivo di Ramsey e il recupero di Khedira, serva una mezz'ala in grado di dare pochi riferimenti al centrocampo avversario.

Paratici lavora su Tanguy Ndombele (che piace tanto anche a Marotta). Per il francese classe 1996 il Lione spera di ottenere circa 90 milioni, ma realisticamente partirà ad una cifra più bassa. Alla finestra ci sono anche Psg, Real, City e United. Parlando di Red Devils, il sogno è il ritorno di Paul Pogba, ma, salvo clamorosi ribaltoni, rimarrà tale. Infine non va accantonato nemmeno Nicolò Zaniolo, anche se tutto dipenderà da Pallotta che dovrà decidere se cederlo o meno. I presupposti si possono creare: il suo agente, Claudio Vigorelli, era all'Allianz Stadium.

Arriva Federico Chiesa?

Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina

Oltre a risolvere i dilemmi tattici interni (e in particolare il ruolo in campo di Dybala) verrà testata a fondo la tenuta di Douglas Costa (troppo spesso infortunato nella stagione in corso). I nomi caldi che potrebbe affiancare l'alieno CR7, Mandžukić, Kean e Bernardeschi sono quelli di Joao Felix, talento del Benfica che sta facendo grandi cose in Europa League, e di Federico Chiesa, più volte accostato ai bianconeri negli ultimi mesi. La carne al fuoco è tanta, anche se la Juve nelle prossime settimane dovrà smaltire la grande delusione dell'eliminazione. E chissà: l'ufficialità dello Scudetto, che già potrebbe arrivare sabato alle 18 contro la Fiorentina, aiuterà a superare più velocemente la botta.