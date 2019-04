Jorge Mendes, procuratore del colombiano, ha chiesto un incontro urgente per discutere il futuro del suo assistito: per riscattarlo dal Real, i bavaresi devono sborsare 42 milioni di euro.

18/04/2019

C'è bisogno di chiarezza. Anche in fretta. James Rodriguez al Bayern Monaco non si è mai trovato particolarmente bene. Aveva accettato il trasferimento in Germania perché sapeva di trovare Carlo Ancelotti (che lo aveva allenato al Real Madrid), esonerato però prima ancora di entrare nel vivo dell'avventura (era settembre 2017 quando Carletto lasciò la Baviera). Da quel momento di voci di calciomercato relative a James ce ne sono state diverse. Eppure tutto è ancora avvolto nel mistero.

Nelle sue due stagioni in Baviera James non si è mai sentito realmente inserito: appena 26 presenze (su 42 partite) quest'anno, spesso entrando a gara in corso. Trentanove le partite giocate (su 58) nella passata stagione. Il colombiano vuole sentirsi protagonista e leader, invece deve arrendersi al turnover come un comprimario qualsiasi.

Ecco perché nei mesi scorsi sembrava che James potesse tornare al Real Madrid, che sfrutterà la prossima finestra di calciomercato per rivoluzionare la rosa, specie in attacco. Riprendere il colombiano (attualmente ancora solo in prestito al Bayern Monaco) era un'ipotesi da non scartare. Il ritorno di Zidane (con il quale James non aveva un buon rapporto) ha però frenato il tutto. Serve un'altra soluzione.

Calciomercato, James Rodriguez chiede chiarezza al Bayern Monaco

Il Bayern Monaco ha tempo fino a fine stagione per riscattare James Rodriguez per 42 milioni di euro. Non una cifra monstre visti gli attuali prezzi del calciomercato, eppure i bavaresi, che hanno già speso oltre 100 milioni per rinforzare la difesa con Pavard e Hernandez, devono fare i conti. Pagare un panchinaro (che fra l'altro in Germania non è nemmeno troppo felice) 42 milioni potrebbe essere un azzardo. Il presidente Uli Hoeness, infatti, non è particolarmente convinto dell'investimento. James vuole però sapere quale sarà il suo futuro e sta provando a mettere alle strette il club bavarese.

Jorge Mendes, uno dei procuratori più potenti al mondo, ha chiesto a Hoeness e Rummenigge un incontro urgente per discutere del futuro del suo assistito. Un piano potrebbe essere quello di riscattare James per 42 milioni e poi venderlo immediatamente per una cifra intorno ai 60 milioni. Si tratta solo di un'ipotesi, ma non va sottovalutata. James, infatti, piace a diversi top club europei, compresa la Juventus.

Per il doppio trasferimento c'è però bisogno di tempo, motivo per il quale Mendes ha fatto sapere ai dirigenti del Bayern di voler risolvere la questione entro la prossima settimana. Dopo due anni non particolarmente entusiasmanti, James ha fretta di conoscere il proprio futuro. Ha bisogno di chiarezza. Possibilmente in breve tempo.