L'esterno tedesco che piace al Milan si è ritagliato uno spazio importante in Baviera, diventando una pedina indispensabile per il tecnico Kovac.

di Andrea Bracco - 18/04/2019 16:17 | aggiornato 18/04/2019 16:20

Tra i tanti fattori che distinguono lo sport moderno da quello per il quale si sprecano le rievocazioni nostalgiche non ci sono solo gli intrighi legati al calciomercato, ma anche la multietnicità. In Germania è un concetto molto forte, sul quale negli ultimi 20 anni hanno insistito in maniera sensibile. Anche il calcio ne ha tratto beneficio: se andassimo a scorrere le rose della nazionale tedesca presentate al via delle ultime manifestazioni internazionali, noteremmo un grande contributo da parte di atleti i cui nomi e caratteristiche somatiche tradiscono chiaramente la loro carta di identità.

Il lavoro meticoloso portato avanti sulle ultime generazioni ha dato frutti che solo in epoca recente i tedeschi stanno raccogliendo a piene mani. Dei talenti proposti dal movimento locale fa parte anche Serge Gnabry, eclettico esterno d'attacco che di recente è stato messo sotto osservazione dal Milan, alla ricerca di profili in grado di poter garantire futuribilità a una squadra alla perenne ricerca del rilancio definitivo.

Gnabry piace perché ha tutte le caratteristiche del ragazzo che non si arrende mai: lavora sodo e apprende dai più esperti per migliorarsi con costanza, ha molti margini di crescita e li mixa con una professionalità non scontata tra i calciatori della sua età ma, soprattutto, è consapevole dei propri mezzi, pur non abusandone. Difficilmente lo vedrete irridere un avversario durante una delle sue sgasate sulla fascia sinistra, perché il ragazzino, nato nel bel mezzo di una torrida notte di luglio, il concetto di rispetto lo ha imparato sin da piccolo.

Serge Gnabry, talentuoso esterno del Bayern Monaco: il classe 1995 ha giocato con Arsenal, Werder Brema e Hoffenheim prima di approdare definitivamente in Baviera

Calciomercato, alla scoperta di Serge Gnabry

Figlio di padre ivoriano e mamma tedesca, è cresciuto nella periferia di Stoccarda dove, in mezzo ai vicoli, ha imparato la maggior parte delle skill che oggi gli vedete riprodurre in campo. Gnabry è maturato in fretta: a 15 anni ha preparato le valigie per andare in Inghilterra salutando la madre in lacrime e assicurandole che ogni sacrificio fatto fino a quel momento non sarebbe andato perso. Poi Londra e l'Arsenal, l'amicizia con Oxlade-Chamberlain e il ritorno in patria per giocare nel Werder Brema: nonostante la breve (fino a oggi) carriera, il suo percorso somiglia già a un'enorme montagna russa da scalare, fatta di ostacoli da saltare in velocità come i suoi idoli d'infanzia.

L'amore per la velocità: sulle orme di Usain Bolt

Già, perché quello tra Gnabry e il calcio non è stato un amore a prima vista. Sin da ragazzino erano evidenti le sue grandi doti di atleta, le stesse che ancora oggi gli permettono di essere devastante in campo aperto. Qualità rare, che gli avrebbero consentito di fare una discreta carriera nell'atletica leggera, altro sport amato alla follia grazie all'infatuazione giovanile per Usain Bolt, il suo primo punto di riferimento dal quale prendere spunto per sviluppare una cultura del lavoro efficiente.

Con il campione giamaicano probabilmente avrebbe anche potuto competere: qualche anno fa infatti, Gnabry fece registrare un tempo record correndo i 100 metri, la specialità più affascinante dell'atletica, pareggiando i 10 secondi e 13 centesimi dell'allora argento olimpico Justin Gaitlin. Di certo oggi i tedeschi avrebbero qualche medaglia in più, ma il Bayern non potrebbe godersi il frutto del lavoro certosino fatto su questo ragazzo da tecnici che ne hanno intuito le qualità sin dal principio.

Lo Stoccarda ha deciso di fugare ogni dubbio strappandolo, nel 2016, ai rivali cittadini dei Kickers che, a loro volta, lo avevano intercettato durante uno degli interminabili tornei giovanili riservati alle tante realtà di provincia giocati nel Baden-Wurrtemberg. Durante la sua permanenza nel club biancorosso cominciano a spargersi alcune voci riguardo alla sua famiglia e al fatto che suo padre, Jean-Herrmann, fosse un ex nazionale ivoriano.

Ad alimentare queste notizie ci si mettono anche diverse autorevoli testate tedesche e inglesi, che creano un tam tam mediatico tale da costringere il giocatore a esporsi: durante un'intervista rilasciata nel 2016 alla stampa tedesca, Gnabry spiega che non solo il padre non aveva mai difeso i colori degli Elefanti, ma che addirittura non aveva mai tirato un calcio a un pallone.

Da Stoccarda a Londra: il capitolo Arsenal

L'occasione della vita è arrivata nel 2011, quando Arsene Wenger – all'interno del solito processo di svecchiamento continuo della rosa – ha deciso di puntare su questo ragazzo tatticamente ancora da sgrezzare. L'impatto di Gnabry con Londra non è immediato: a 15 anni l'assenza della famiglia è un ostacolo abbastanza accentuato, però le cose cambiano quando conosce Alex Oxlade-Chamberlain, un ragazzo di due anni più vecchio col quale condivide la stessa passione per le scorribande sulla fascia.

I due diventano amici e “Ox” non solo lo aiuterà molto ad ambientarsi, ma lo terrà anche a battesimo nell'esordio ufficiale in prima squadra, arrivato in una partita di League Cup contro il Coventry, quando Gnabry prende il posto proprio di colui che ormai è diventato una sorta di fratello maggiore. A 17 anni e 98 giorni diventa così il più giovane giocatore a esordire nei Gunners dai tempi di Jack Wilshere. Tutto molto bello, se non fosse che il ginocchio decide di frapporsi come ostacolo in quella che aveva tutta l'aria di essere un'inevitabile ascesa: Gnabry rimane fuori per oltre un anno e, quando rientra, per lui non c'è più spazio. Dopo un breve passaggio dal WBA viene rimesso sul mercato: è giunto il tempo di tornare a casa.

Bayern Monaco, l'occasione di una vita

Il Werder Brema fa il colpo di mercato acquistandolo per poco meno di 6 milioni di euro e i tifosi, almeno all'inizio, sono abbastanza dubbiosi su questo affare: le potenzialità per fare bene sono concrete, ma le condizioni del ginocchio preoccupano. Invece Gnabry dimostra di essere pronto a rilanciarsi: a metà settembre segna il suo primo gol ed è già titolare inamovibile della squadra, con la quale militerà una sola stagione segnando 11 gol complessivi. Il Werder punta così a fargli rinnovare il contratto, ma qui sorge un problema al quale non è possibile porre rimedio.

In fase di accordo è stata inserita una clausola rescissoria da 8 milioni di euro, una cifra conveniente per quasi tutti i club tedeschi, semplici noccioline per il Bayern Monaco. I bavaresi se lo assicurano e, dopo averlo mandato un anno ad apprendere qualche nozione tattica da Julian Nagelsmann in quel di Hoffenheim, si ritrovano in casa un prototipo di giocatore fatto e finito. Gnabry è ormai prossimo a scollinare le 30 presenze stagionali, un bottino di tutto rispetto che – in vista della prossima stagione – lo vede come candidato principale per la sostituzione di almeno uno tra Arjen Robben e Frank Ribery.

Una freccia imprendibile

Il tecnico croato Kovac adora il suo grande dinamismo nel partire con la palla incollata al piede e la grande capacità di risultare devastante su entrambe le fasce. Destro naturale, sin da ragazzino si è allenato con pazienza per migliorare le prestazioni del proprio piede debole, col quale oggi riesce a giocare abbastanza facilmente. Fisico da centrometrista, diventa imprendibile in campo aperto e più in generale ogniqualvolta gli si presentano davanti degli spazi verticali da aggredire.

Il suo modello calcistico è Mesut Ozil, da lui definito più volte come il giocatore più forte con il quale abbia giocato fino a oggi. E dire che di campioni Gnabry ne ha conosciuti molti: al Bayern si completa molto bene con la maggior parte dei compagni, che sfruttano in pieno le sue discese sugli esterni. A beneficiare delle sue giocate sono ormai da anni anche le nazionali tedesche: con l'under 23 ha vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016, mentre con la selezione maggiore ha esordito segnando una tripletta contro San Marino. Prima di lui c'era riuscito solo Dieter Muller, poi diventato una colonna della Mannschaft: corsi e ricorsi storici che si susseguono, sperando siano di buon auspicio.

Serge Gnabry in pillole

Nome: Serge Gnabry

Nato: 14 luglio 1995

Dove: Stoccarda (Germania)

Ruolo: Ala sinistra

Club: Bayern Monaco

Valore (Transfermarkt): 45 milioni

Nazionale: 6 presenze, 5 gol (Germania)